Roma, 7 Maggio 2025

Wed 07 May 2025 **Arpat, 4,6 milioni per rafforzare la dotazione organica**

**Monni: “Rafforziamo l’organico dell’Agenzia con uno stanziamento

straordinario. Un maggiore presidio ambientale è sostegno diretto alla

conversione ecologica in atto”.

A seguito di confronto durato diversi mesi con le Organizzazioni Sindacali

Confederali e di categoria FP Cgil, Cisl FP e Uil FPL, congiunto alla RSU,

la Giunta regionale ha approvato un piano triennale di rafforzamento del

personale di ARPAT, con uno stanziamento complessivo di oltre 4,6 milioni

di euro per il triennio 2025-2027.

Le risorse serviranno a coprire le cessazioni previste e a incrementare il

numero complessivo delle lavoratrici e dei lavoratori dell’Agenzia, con 64

nuove assunzioni nel comparto e 11 nella dirigenza distribuite nei tre

anni.

Nel solo 2025 è previsto l’ingresso di 43 persone, tra comparto e

dirigenti. Il personale in servizio passerà così dalle attuali 638 unità

a 676 entro il 2027, permettendo ad ARPAT di mantenere la piena

operatività delle proprie funzioni: controllo ambientale, vigilanza sugli

impianti, assistenza tecnica e attività di monitoraggio.

Il piano approvato, frutto di un costruttivo confronto con le

rappresentanze sindacali Cgil-Cisl-Uil e la Rsu, consente inoltre

all’Agenzia di raggiungere il limite massimo di assunzioni consentito dalla

normativa, tenuto conto dei limiti imposti delle norma nazionale e

sfruttando appieno la capacità assunzionale derivante dal turn over e

dalle disposizioni sulle percentuali aggiuntive previste per il personale

di comparto e sbloccate sempre dalla Giunta regionale con propria delibera

nel 2024.

«Avevamo assicurato alle lavoratrici e ai lavoratori di ARPAT – spiega

l’Assessora all’Ambiente, Economia Circolare, Difesa del Suolo e Protezione

Civile della Regione Toscana, Monia Monni – che avremmo fatto tutto ciò

che era nelle nostre possibilità per potenziare l’Agenzia e oggi

manteniamo quella promessa, realizzando un obiettivo centrale di

Legislatura. ARPAT ha bisogno di personale altamente qualificato per

svolgere le sue attività in modo efficace e mantenere standard elevati in

ciascuna delle attività svolte e in questo senso abbiamo lavorato al

massimo delle nostre possibilità. Un’Agenzia ambientale forte ci consente

di accompagnare con ancora maggiore determinazione il percorso di

conversione ecologica in atto e che in questi anni abbiamo tracciato con

coraggio e ambizione. C’è ancora molto da fare per potenziare ARPAT, ma

serve che il Governo nazionale batta un colpo per completare il

rafforzamento di queste realtà: rimuova i limiti assunzionali e investa in

prevenzione e controllo ambientale”.

“L’approvazione del finanziamento del piano assunzionale di potenziamento

di ARPAT – è quanto dichiara il Direttore Generale dell’Agenzia, Pietro

Rubellini – è una notizia che ci riempie di grande soddisfazione. Si

conclude un percorso durato quattro anni a cui abbiamo dedicato in modo

collegiale lavoro ed energie. Abbiamo fermato la curva di perdita di

personale degli ultimi dieci anni dovuta ai pensionamenti ed ora ne abbiamo

invertito la tendenza con una previsione di crescita. È un obiettivo

raggiunto, per il quale ringrazio il Presidente, l’Assessora Monni ed i

loro uffici che sono sempre stati attenti ai problemi dell’Agenzia ed

impegnati con noi in prima persona a risolverli”.

“Esprimiamo apprezzamento per il concreto impegno della Regione Toscana

verso il potenziamento di ARPAT, frutto anche di un lavoro tenace da parte

nostra – afferma Alessandro Giorgetti, segreteria Fp Cgil Toscana -.

Monitoreremo l’attuazione del piano di rafforzamento del personale

affinché le risorse stanziate siano presto utilizzate per realizzare

assunzioni stabili, rafforzare l’Agenzia e migliorare le condizioni di

lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori, il vero motore dei servizi

offerti da ARPAT. Per la FP CGIL serve mantenere un confronto costante con

Regione e ARPAT anche nel prossimo futuro su temi quali la riorganizzazione

dell’agenzia e la necessità di assicurare continuità di risorse per

l’agenzia e per la valorizzazione professionale delle lavoratrici e dei

lavoratori.”

“Esprimo grande soddisfazione – è quanto dichiara Andrea Nerini,

Segretario generale CISL FP Toscana – per il percorso effettuato da parte

della CISL congiuntamente all’assessorato. La revoca dello stato di

agitazione da parte della CISL FP, a seguito della rimozione del vincolo di

spesa da parte della Regione, ci ha permesso con grande senso di

responsabilità di continuare un confronto istituzionale in modo

costruttivo, fino ad arrivare al risultato odierno.

Nello stesso tempo vigileremo attentamente che il piano assunzionale per

ARPAT venga rispettato a pieno, nell’interesse della tutela ambientale e

della tutela delle lavoratrici e lavoratori di ARPAT”

“UIL FPL accoglie con soddisfazione la decisione della Regione Toscana –

è quanto dichiara il Segretario generale UIL FPL, Flavio Gambini – di

voler rafforzare la dotazione organica di ARPAT con uno stanziamento

straordinario di 4.6 milioni di euro per il triennio 2025-2027. Osserva

tuttavia che i finanziamenti per garantire la piena operatività di ARPAT

dovranno essere assicurati anche negli anni successivi per consentire ad

ARPAT di svolgere un’efficace tutela dell’ambiente a garanzia della salute

di tutti”.

“La RSU prende atto con soddisfazione dell’impegno preso dalla Giunta

Regionale, confidando che la Direzione ARPAT dia seguito a quanto previsto

dalla Delibera. La RSU vigilerà affinchè la Regione Toscana tenga fede a

tale impegno, rendendo stabili nel tempo le risorse messe a

disposizione”.