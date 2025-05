Forte di Bard – Workshop fotografico: Oltre lo scatto

(AGENPARL) - Roma, 6 Maggio 2025

Un diverso modo di vivere la fotografia naturalistica con la prima edizione di “Oltre lo Scatto”, un workshop immersivo che nasce dalla sinergia tra Parco Nazionale Gran Paradiso e l’Associazione Forte di Bard e che si svolgerà dal 23 al 25 maggio tra il Forte e la Valsavarenche, cuore dell’area protetta.

Pensato per fotografi, escursionisti e appassionati di natura consapevole, il workshop si propone come un’esperienza formativa, in cui etica, tecnica fotografica e conoscenza scientifica si intrecciano per guidare i partecipanti verso una nuova sensibilità nel raccontare il mondo naturale.



Non si tratta infatti solo di un workshop fotografico: “Oltre lo Scatto” è un viaggio di consapevolezza, un’occasione per approfondire con guardaparco ed esperti dell’Ente Parco temi come l’avvicinamento alla fauna selvatica, la fotografia responsabile, la conoscenza diretta degli ecosistemi alpini e il confronto con chi vive e studia quotidianamente il territorio.

Durante i tre giorni del workshop, i partecipanti saranno accolti nella suggestiva cornice del Forte di Bard, dove, dopo la registrazione, avranno l’opportunità di visitare la mostra Wildlife Photographer of the Year, guidati da Emanuele Biggi, fotografo naturalista e noto volto televisivo di GEO su RAI 3. La serata di venerdì 23 maggio proseguirà con una tavola rotonda dedicata al tema dell’etica nella fotografia naturalistica, alla quale parteciperanno Biggi stesso, insieme agli esperti del Parco e al direttore Bruno Bassano. La serata, introdotta dalla presidente del Forte di Bard, Ornella Badery, sarà aperta anche al pubblico esterno su prenotazione alla mail: prenotazioni@fortedibard.it T. 0125 833811.

L’iniziativa è finanziata con fondi europei del progetto BiodivTourAlps – Biodiversita’ e Turismo: sinergie per il futuro tra parchi alpini – Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia Interreg VI-A “ALCOTRA” 2021-2027 (FESR) – Progetto n. 20140.

Il giorno successivo si entrerà nel vivo dell’attività sul campo con un’escursione fotografica in Valsavarenche, nel cuore del Parco. Accompagnati da guardaparco esperti, fotografi professionisti e ricercatori, i partecipanti esploreranno il territorio per immortalare paesaggi e fauna senza arrecare disturbo. Ci sarà spazio anche per gli aspetti tecnici e compositivi della fotografia naturalistica e momenti di confronto con la proiezione delle immagini realizzate dai partecipanti.

Dopo un’escursione all’alba prevista per la domenica mattina il workshop si concluderà con la visita al Centro Acqua e Biodiversità di Rovenaud, dove gli esperti del Parco illustreranno progetti di conservazione e ricerca, con particolare attenzione agli ecosistemi acquatici e alla lontra euroasiatica. A seguire, la consegna degli attestati di partecipazione e il rientro al Forte di Bard.

Il workshop sarà tenuto da figure di grande esperienza: Enzo Massa Micon, fotografo e guida escursionistica del Parco, autore di workshop internazionali e noto per la sua ricerca di immagini che creano domande; Dario De Siena, guardaparco e fotografo con una lunga esperienza di fototrekking e una visione narrativa e cinematografica della fotografia.

Il contributo scientifico sarà affidato a Alice Brambilla, ricercatrice esperta di stambecchi e genetica della conservazione, Caterina Ferrari, biologa e responsabile del Centro Acqua e Biodiversità, e Andrea Mainetti, botanico e curatore del Giardino Alpino Paradisia.

I posti sono limitati per garantire un’esperienza autentica e rispettosa dell’ambiente, le iscrizioni sono aperte fino al 16 maggio 2025, tutte le info e i prezzi sono disponibili sui siti http://www.fortedibard.it e http://www.pngp.it