CON MAGGIO SI APRE LA BELLA STAGIONE DELL’INTRATTENIMENTO ATESSANO – CARTELLONE EVENTI

Tanti appuntamenti per vivere insieme l’avvio della bella stagione e delle

serate all’aperto. Arte, storia, natura, sport, cultura e grande musica. Dal Centro alle contrade, anche per il Maggio2025, si susseguiranno, durante tutto il mese, eventi di ogni genere.

Tra le manifestazioni clou, sabato 3 maggio, un nuovo ed imperdibile concerto in Cattedrale per un viaggio nella spiritualità barocca: Il “Gloria” di Vivaldi. Una composizione sacra per coro e orchestra, tra le più celebri e apprezzate del compositore veneziano.

Torna, il 18, il terzo appuntamento con “Pompieropoli”, l’evento amato dai bambini che li rende pompieri per un giorno.

Tre giornate, dal 23 al 25, sono dedicate all’importante raduno interregionale delle Associazioni nazionali Carabinieri con parate, celebrazioni e spettacoli.

Durante “La notte dei musei”, in programma il 17, le opere di Aligi Sassu potranno essere ammirate anche in notturna con visite guidate gratuite.

Neolaureata “Città che legge”, Atessa ha dedicato il “Maggio dei libri” ai più piccoli con diverse attività per la promozione della lettura.

E’ in attesa della definizione di maggiori dettagli, ma in programma anch’esso a maggio, il consueto torneo calcistico per ragazzi, “il Monello”.

Non mancano, con ricche iniziative, le storiche Festività religiose, i saggi accademici, le passeggiate tra natura e cultura, gli spettacoli teatrali e le presentazioni di libri.