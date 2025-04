CHIUSURA UFFICI 2 MAGGIO — COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – COMUNICATO DI MERCOLEDI 30 APRILE

(AGENPARL) - Roma, 30 Aprile 2025

CHIUSURA UFFICI COMUNALI VENERDI' 2 MAGGIO

In considerazione della collocazione tra due giornate non lavorative, per venerdì 2 maggio l’Amministrazione comunale ha stabilito la riduzione delle attività di tutti i servizi/uffici comunali, ivi inclusa la chiusura delle strutture, fatta eccezione per le unità operative eroganti servizi essenziali. Resteranno pertanto aperti i soli servizi Stato civile, CIE, anagrafe e front office Polizia locale.