(AGENPARL) - Roma, 29 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 29 April 2025 Referendum, Barbera (Prc): “La censura della Rai è un attacco alla

democrazia”

“Abbiamo partecipato oggi al presidio organizzato davanti alla sede Rai di

via Teulada, a Roma, dal comitato referendario per denunciare pubblicamente

la vergognosa censura operata dal servizio radiotelevisivo pubblico nei

confronti dei referendum sul lavoro e sulla cittadinanza su ci si voterà

l’8 e il 9 giugno. I cinque referendum – che riguardano il contrasto alla

precarietà, la difesa dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori, e il

riconoscimento della cittadinanza a chi nasce e cresce in Italia – vengono

deliberatamente oscurati da una Rai sempre più asservita al potere politico

. La trasformazione della Rai in megafono del governo Meloni è ormai

compiuta. Quello che dovrebbe essere un bene comune, finanziato con i soldi

dei cittadini, è stato ridotto a strumento di manipolazione e silenziamento

del dissenso. Il blackout informativo sui referendum è solo l’ultimo

episodio di una deriva autoritaria e antidemocratica, che calpesta la

Costituzione e insulta l’intelligenza delle persone. Non è un errore, è una

scelta politica deliberata: evitare che i cittadini vengano informati per

impedire loro di partecipare consapevolmente alla vita democratica del

Paese. Questo è inaccettabile. Denunciamo con forza questa censura c

ontinueremo a mobilitarci per rompere il muro del silenzio, sostenere i

referendum dell’8 e 9 giugno e difendere ogni spazio di libertà,

partecipazione e giustizia sociale. Il servizio pubblico non appartiene al

governo: deve tornare a essere dei cittadini e delle cittadine”.

Lo dichiara Giovanni Barbera della Direzione nazionale e co-Segretario

della Federazione romana di Rifondazione Comunista.