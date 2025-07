CNR, MAZZELLA (M5S): RICERCATORI ABBANDONATI DAL GOVERNO, HO SCRITTO AL MINISTR

(AGENPARL) - Roma, 11 Luglio 2025

CNR, Mazzella (M5S): ricercatori abbandonati dal governo, ho scritto al ministro

“Ho chiesto al Governo, con un’interrogazione parlamentare, di sbloccare l’ennesima vergogna del nostro sistema che lascia colpevolmente nel dimenticatoio 1400 ricercatori e tecnologi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR). Parliamo di professionisti che hanno superato una selezione pubblica basata sul merito, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale, e che da anni attendono una progressione di carriera che gli spetta di diritto. Molti di loro svolgono già mansioni di livello superiore e alcuni si avvicinano addirittura alla pensione senza aver mai ottenuto il giusto riconoscimento. Il mancato scorrimento di queste graduatorie non è solo un’ingiustizia verso i singoli, ma un danno per l’intero sistema Italia. La demotivazione che ne deriva rischia di compromettere la capacità dei nostri ricercatori di attrarre fondi competitivi, nazionali ed internazionali, che finanziano progetti e sostengono l’occupazione, spesso precaria. Ignorare queste graduatorie vanifica gli investimenti già sostenuti per le procedure selettive e contraddice palesemente gli obiettivi del PNRR, che mirano a rafforzare le competenze del personale degli enti di ricerca. Questo immobilismo genera frustrazione e rischia di indebolire la nostra ricerca pubblica. Il Governo tace colpevolmente sul futuro di questi 1400 idonei. Ho chiesto conto al Ministro competente di questa paralisi, sollecitando l’utilizzo delle risorse per scorrere le graduatorie, una misura a costo contenuto che premierebbe il merito. Questo Governo si riempie la bocca di parole come “merito” e “valorizzazione”, ma nei fatti dimostra di preferire la propaganda a soluzioni concrete, abbandonando i suoi migliori talenti. Bisogna invertire immediatamente la rotta!”.

Così il senatore M5S Orfeo Mazzella.

