BONUS FIBROMIALGIA, BARTOLAZZI: “LA RENDICONTAZIONE NON PUÒ ESSERE CANCELLATA, È UN OBBLIGO DI LEGGE”

Cagliari, 29/04/2025

“Apprendo con stupore che il consigliere leghista Michele Pais esulti per aver, a suo dire, cancellato l’obbligo di rendicontazione del bonus fibromialgia, parlando di una tanto presunta quanto opinabile vittoria della Lega”. Così l’assessore della Sanità, Armando Bartolazzi, in merito alle modifiche alla legge che introduce la rendicontazione a carico dei beneficiari dell’indennità regionale per la fibromialgia (IRF, anche conosciuta come “bonus fibromialgia”).

“In realtà non viene cancellato nulla, né avrebbe potuto esserlo: semplicemente è stata spostata al 2026 l’applicazione delle disposizioni che avrebbero dovuto decorrere già da quest’anno, al fine di consentire un tempo di adattamento supplettivo alle nuove procedure di rendicontazione, che potranno essere agevolate anche attraverso ulteriori circolari esplicative sulla materia. Detto questo”, prosegue l’assessore: “appare veramente discutibile esultare per aver rimandato l’applicazione di un obbligo di legge, facendo passare l’idea che si possa evitare di dar conto del denaro pubblico che viene erogato extra LEA a sostegno di una patologia pur importante a scapito di altre altrettanto gravi, ma che purtroppo non godono di alcun beneficio aggiuntivo, come le patologie oncologiche o le malattie rare”.

“La Lega – conclude l’assessore – mostra ancora una volta di avere una visuale molto carente sia sui problemi diagnostici e terapeutici che caratterizzano le diverse patologie che sulla prospettiva più ampia del bene comune dei sardi”.

