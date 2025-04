SOSTITUISCE IL PRECEDENTE – FOTO Sfalci e potature, le regole da seguire: solo sacchi trasparenti e un calendario da rispettare L’assessore Brignone: “Al lavoro per migliorare il servizio”

(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 Sfalci e potature, le regole da seguire: solo sacchi trasparenti e un calendario da rispettare

L’assessore Brignone: “Al lavoro per migliorare il servizio”

In vista dell’imminente stagione estiva, si vuole rinnovare l’informazione a cittadini e ospiti della città di Anzio circa le modalità per il corretto conferimento dei rifiuti derivanti dalla manutenzione dei giardini.

La raccolta avviene porta a porta ogni due settimane presso ogni utenza secondo la zona seguendo la calendarizzazione in allegato, e secondo le seguenti modalità

· I sacchi devono essere di colore trasparente, per poter permettere agli operatori una facile ispezione del contenuto degli stessi

· Il peso di ciascun sacco non deve essere superiore ai 10 kg cadauno

· Il numero di sacchi per ogni utenza deve essere non superiore a 10 (dieci)

· Le potature possono essere raccolte anche come fascine ben chiuse (al fine di non permettere la dispersione delle stesse a terra)

· La deposizione dei rifiuti verdi, per ogni utenza, deve avvenire dalla sera precedente al giorno del ritiro di zona. Nell’ipotesi in cui l’utente non è nella possibilità di rispettare il giorno assegnato, può recarsi presso le isole ecologiche che sono aperte nei giorni indicati nella locandina allegata.

L’occasione è utile anche per ricordare che

· è vietato l’utilizzo di sacchi neri e/o non ispezionabili.

· La gestione dei secchi/mastelli/cassonetti è di esclusiva responsabilità degli utenti proprietari, pertanto,

o il luogo di posizionamento deve essere tale da non creare intralcio a veicoli e/o pedoni

o il conferimento nei contenitori di rifiuti non omogenei è responsabilità delle utenze, per cui è consigliato non consentire un facile utilizzo da estranei

o la manutenzione e pulizia dei contenitori è responsabilità sempre degli utenti proprietari degli stessi

“ Da circa un mese vengono effettuati sopralluoghi congiunti da parte degli operatori ecologici e degli agenti della Polizia Locale, al fine di verificare il corretto conferimento dei rifiuti da parte delle utenze ” dice l’assessore all’ambiente, Luca Brignone. “ Nei sopralluoghi sono emerse diverse criticità legate in particolare al conferimento dei sacchi derivanti da sfalci e potature, per cui abbiamo ritenuto opportuno informare la cittadinanza. Nel frattempo – aggiunge – abbiamo intenzione di sperimentare la raccolta porta a porta del verde con degli appositi bidoni, in sostituzione delle buste che creano diversi problemi. Insieme alla Polizia Locale – conclude – stiamo predisponendo un nuovo regolamento per il posizionamento dei secchi su suolo pubblico, necessario in particolare per le utenze non domestiche nelle zone più turistiche della città ”.

Anzio, 28 aprile 2025