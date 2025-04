(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 [Regione Lazio]

UFFICIO STAMPA DEL PRESIDENTE

ROCCA, IL RICORDO DI ANDREA AUGELLO: «UOMO APPASSIONATO

CAPACE DI METTERE L’INTELLIGENZA AL SERVIZIO DELLE IDEE»

Roma, 28 aprile 2025 – «Con Andrea Augello, due anni fa, abbiamo perso una delle poche voci autentiche. Andrea non era solo un politico. Era un uomo appassionato, capace di mettere l’intelligenza al servizio delle idee, la coerenza al servizio della comunità. Un uomo che ha attraversato stagioni diverse senza mai rinunciare alla propria identità, mantenendo sempre vivo il senso del dovere, la lealtà verso i cittadini e un amore profondo per il dibattito, anche quello più aspro, purché onesto. Andrea ha lasciato un’impronta che va oltre le sigle e le appartenenze. Per chi lo ha conosciuto, era impossibile non riconoscere la schiettezza, il rigore morale, l’umanità spesso celata dietro l’ironia tagliente. Alla sua famiglia, ai suoi cari, ai suoi tanti amici, va il mio abbraccio e quello dell’intera comunità del Lazio. Ci manchi, Andrea. Ci manca la tua voce, il tuo pensiero libero, la tua presenza».