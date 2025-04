(AGENPARL) - Roma, 28 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 28 April 2025 Il vicegovernatore alla presentazione della piattaforma

multimediale

Udine, 28 apr – “Un progetto che affronta in modo meritorio il

tema della lingua madre, elemento essenziale per mantenere viva

la propria identit?. In questo contesto, ? necessario

interrogarsi non solo sulla dimensione attuale dell’identit?, ma

anche sulle sue radici”.

Lo ha dichiarato oggi a Udine il vicegovernatore con delega alla

Cultura Mario Anzil, nel corso della presentazione del progetto

multimediale Linguamater.it, realizzato da Belka Media con il

contributo della Regione Friuli Venezia Giulia. Come illustrato

durante l’incontro, si tratta di un’iniziativa finalizzata a

esplorare e valorizzare il significato effettivo, storico e

culturale delle lingue madri – attraverso video-interviste,

studi, mappe e documentazione raccolta da esperti di fama

internazionale – riconoscendole come pilastro dell’identit?

culturale e personale.

L’esponente della Giunta regionale ha sottolineato l’importanza

di porsi la domanda su quale sia l’identit? che ci ha formati.

“Esiste una stratificazione identitaria – ha spiegato Anzil -: si

parte dall’Italia, si scende al Friuli, alla lingua friulana

parlata nel proprio paese, magari diversa da quella del paese

vicino, fino ad arrivare alla comunit?, intesa come comune, borgo

o quartiere, e infine alla famiglia. Non a caso, il celebre

romanzo ‘Lessico famigliare’ richiama il valore delle parole,

delle storie, degli aneddoti e delle filastrocche tramandate dai

nonni, che costituiscono una memoria familiare”.

“Questo patrimonio di racconti, oggetti, modi di dire e linguaggi

rischia tuttavia di interrompersi: ogni giorno – ha proseguito

Anzil – perdiamo corde della memoria, e arriver? il momento in

cui non avremo pi? una chitarra da accordare. In quest’ottica,

iniziative come questa hanno il merito non solo di conservare

tale patrimonio, ma anche di stimolare una riflessione sul senso

di appartenenza e sull’identit? nell’epoca contemporanea e

futura”.

Come ha evidenziato il vicegovernatore, la lingua madre ? legata

ai primi suoni percepiti gi? nel grembo materno, costituendo cos?

un elemento che connette l’identit? personale a una dimensione

istintiva e spirituale, antica quanto il tempo. Questa profondit?

si riflette nelle stratificazioni culturali del nostro

territorio, dalle tradizioni celtiche fino alla cultura

patriarcale e religiosa.

“La soddisfazione della Regione per aver sostenuto questa

iniziativa ? grande – ha concluso Anzil -: continueremo a

supportarla, auspicando che possa avere ricadute positive ben

oltre gli obiettivi prefissati. Continuiamo dunque insieme su

questa strada”.

ARC/GG/ma

281609 APR 25