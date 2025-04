(AGENPARL) - Roma, 27 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 27 April 2025 **Giani all’inaugurazione di MIDA: “Artigianato ancora traino della

nostra economia”**

Il presidente ha sottoscritto anche un protocollo di intesa per valorizzare

la iliera fiorentina del restauro

“La presenza di tanti produttori e di questo folto pubblico ci dimostra

quanto questo settore è ancora in grado di trainare la nostra economia”.

Il presidente Eugenio Giani ha partecipato oggi all’inaugurazione dell’89°

edizione della Mostra internazionale dell’Artigianato in corso alla

Fortezza Da Basso di Firenze. La cerimonia, inizialmente in programma lo

scorso 25 aprile, era stata rinviata ad oggi in osservanza del lutto per la

morte di Papa Francesco.

“La mostra dell’artigianato è davvero un simbolo dell’identità e del

Dna con cui la Firenze e la Toscana si presentano in tutto il mondo”, ha

proseguito Giani che ha tenuto a sottolinearne il valore di “festa di

comunità” e di evento “che va oltre l’aspetto manifatturiero”.

Nel corso dell’intervento di saluto, il presidente ha evidenziato il

percorso positivo di ripresa che sta compiendo Firenze Fiera, ente

fieristico di cui la Regione è socia e che organizza Mida. “Dopo gli

anni difficili della pandemia, l’ultimo bilancio ha chiuso con 2 milioni e

400mila euro di utili e con la conclusione dei lavori del nuovo padiglione

Bellavista il polo fieristico della Fortezza conoscerà ulteriore

slancio”, ha detto Giani, ricordando la delibera di variazione di

bilancio all’ordine del giorno della seduta di giunta di domani che

includerà “anche i sei milioni di euro per l’aumento di capitale sociale

di Firenze Fiera”, che faranno da stimolo “per l’innovazione e lo

sviluppo, garantendo una nuova prospettiva”.

A conclusione dell’evento inaugurale del Mida, Giani ha sottoscritto anche

un protocollo d’intesa per la filiera fiorentina del restauro, articolata

nella Città Metropolitana attraverso 1.500 imprese e oltre 7.000 addetti.

L’intesa punta a far emergere a far emergere, nell’ambito regionale, il

distretto economico – culturale del restauro quale imprescindibile realtà

produttiva. Tra le azioni, l’implementazione del portale web già

operativo, http://www.firenzecittadelrestauro.it, e la definizione di un

disciplinare su base territoriale che consenta l’acquisizione di un marchio

di qualità per le imprese del territorio.