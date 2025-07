(AGENPARL) - Roma, 15 Luglio 2025

(AGENPARL) – Tue 15 July 2025 Campania. Ferrante (Mit), Con ok convenzione al via svincolo Eboli A2

“La convezione tra Anas ed Rfi per la realizzazione del nuovo svincolo di Eboli dell’A2 è stata approvata: è un risultato di enorme importanza per il territorio, frutto di un lavoro che porto avanti da oltre due anni, sin dall’inizio del mio mandato, attraverso interlocuzioni costanti con gli uffici del MIT, Anas, Rfi e l’Amministrazione comunale. Con il via libera alla convenzione, che prevede di affidare a Rfi la progettazione esecutiva e la realizzazione dell’adeguamento funzionale dello svincolo di Eboli dell’Autostrada A2 del Mediterraneo nell’ambito dei lavori relativi al lotto 1a dell’alta velocità Salerno – Reggio Calabria, potranno finalmente partire gli interventi che consentiranno di migliorare la viabilità, l’accessibilità e la sicurezza stradale in un territorio che sta vivendo una forte stagione di crescita. Lo svincolo è infatti connesso alla Salerno – Reggio Calabria, un’opera che farà da volano allo sviluppo del salernitano e di tutto il Mezzogiorno. Ringraziamo le competenti strutture del Mit per il prezioso supporto. Continuerò a lavorare per rafforzare le infrastrutture della Campania e del Sud, con l’obiettivo di realizzare collegamenti sempre più moderni ed efficienti”. Lo afferma il Sottosegretario al Mit Tullio Ferrante.

​​​​Ufficio Stampa Gruppo Forza Italia -Berlusconi Presidente

Camera dei deputati – Via degli Uffici del Vicario n. 21 – 00186 – Roma