(AGENPARL) - Roma, 25 Aprile 2025

(AGENPARL) – Fri 25 April 2025 *PAPA, MULE’: SE E’ BERLUSCONI ANONIMO CHE HA PAGATO FUNERALE? NON MI

MERAVIGLIEREBBE*

Se è vero che l’anonimo benefattore che ha pagato il funerale di Papa

Francesco è in realtà Silvio Berlusconi? “Non mi meraviglierebbe che da

parte di una famiglia generosa come quella di Berlusconi ci fosse stata una

donazione simile ma davvero non lo so, non ne ho proprio idea”. Lo dice a

Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il vicepresidente della Camera e

deputato Fi Giorgio Mule’, intervistato da Giorgio Lauro.

*Davide Campione*

‘Un Giorno da Pecora – Radio1’

*Web: **http://ungiornodapecora.rai.it/

*

*Facebook: **bit.ly/ungiornodapecoraFB*

*Twitter: http://twitter.com/#!/1giornodapecora

*

*P Please consider the environment – Do you really need to print this

email?*