(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 L’attesa per Paestum. Donazione dell’opera di Sergio Vecchio ai Parchi archeologici di Paestum e Velia.

29 Aprile 2025

Museo Archeologico Nazionale di Paestum

Cresce la collezione di arte contemporanea dei Parchi archeologici di Paestum e Velia con la donazione dell’opera “L’Attesa” dell’artista Sergio Vecchio, prematuramente scomparso nel 2018.

“La donazione di questa tela è un ritorno a casa per Sergio Vecchio, un artista che ha sempre vissuto Paestum in modo viscerale, segnandone con la sua pittura il paesaggio antico e quello contemporaneo – dichiara il Direttore dei Parchi, Tiziana D’Angelo – Con grande emozione e gratitudine nei confronti di Bruna Alfieri accogliamo “L’Attesa” all’interno della collezione pestana. L’opera porterà ancora una volta lo sguardo di Sergio Vecchio nel Museo, creando per i visitatori una nuova prospettiva sul passato di Poseidonia-Paestum”.

Il quadro, realizzato con la tecnica della pittura a olio su tela, rappresenta un bue e un asino affrontati, inseriti in un paesaggio notturno in cui si riconosce il colonnato di un tempio dorico.

Sergio Vecchio, pittore e scultore pestano, aveva intrapreso un proficuo dialogo tra arte e archeologia nella sua terra natale concretizzatosi in due importanti mostre presso i Parchi: Sancta Venera. Arte contemporanea e archeologia a Paestum (2016) nello stabilimento industriale dell’ex fabbrica della Cirio e nel Nel luogo del racconto (2018) presso il Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

La tela, gentilmente donata dalla famiglia Vecchio, è stata acquisita al patrimonio dello Stato con numero di inventario 25.M267-1.1 e sarà esposta in modo permanente in uno spazio a essa dedicato nel Museo.

L’appuntamento è per martedì 29 Aprile 2025, alle ore 9:30, presso la Sala Spazio Pubblico del Museo Archeologico Nazionale di Paestum.

PROGRAMMA

INTERVENGONO:

Tiziana D’Angelo

Direttore dei Parchi archeologici di Paestum e Velia

Paolo Apolito

Professore di Antropologia Culturale all’Università RomaTre

Massimo Bignardi

Professore di Storia dell’Arte Contemporanea all’Università di Siena

Renata Florimonte

Dirigente Scolastico Liceo artistico Sabatini-Menna

MODERA

Concita De Luca

Vicepresidente della Commissione Pari Opportunità dell’Ordine dei Giornalisti della Campania.

Saranno presenti i docenti e i ragazzi del Liceo Artistico Sabatini-Menna (dove l’artista ha insegnato) con un’installazione dal titolo “Omaggio a Sergio Vecchio”.

L’iniziativa è inclusa nel biglietto di ingresso ai Parchi e nell’abbonamento Paestum&Velia.

