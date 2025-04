Comunicato stampa PGTU quartiere Molinello – Comune di Cesano Maderno

(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 COMUNICATO STAMPA

Quartiere Molinello: al via i lavori di adeguamento della viabilità al PGTU

Gli interventi renderanno la circolazione più fluida e sicura

Cesano Maderno, 24 aprile 2025 – Garantire una mobilità sicura, realizzare e riqualificare marciapiedi e percorsi pedonali, aumentare gli stalli destinati alla sosta, fluidificare la circolazione facilitando l’accessibilità per i residenti e disincentivando il traffico di attraversamento.

Inizieranno la prossima settimana i primi interventi di adeguamento al PGTU nel quartiere Molinello.

L’intervento, atteso da anni, è volto a risolvere le importanti criticità di viabilità ed incidentalità, soprattutto in alcuni incroci del quartiere Molinello. Il quadrilatero oggetto del provvedimento riguarderà le aree delimitate a nord da via Molino Arese, a sud da via Adamello, ad est dalla via per Desio e ad ovest da via Monte Resegone. Dal 28 aprile gli interventi interesseranno in prima istanza la realizzazione della segnaletica verticale, provvisoriamente coperta. Si proseguirà con il tracciamento della segnaletica orizzontale, eseguito per step, per garantire la mobilità degli anelli circolatori. La fine dei lavori è legata ad una serie di fattori, in particolar modo le condizioni meteo e la necessità per i tecnici di procedere gradualmente fino alla conclusione degli interventi. Si stima una durata dei lavori di tre settimane. Solo a lavori ultimati i residenti e la cittadinanza potranno percepire nella sua completezza i benefici degli interventi.

Tutte le modifiche che saranno introdotte sono quanto previsto nel Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU), approvato dal Consiglio Comunale nel 2022, dopo un lungo iter iniziato con l’analisi di criticità e flussi di traffico e concluso con la presentazione del Piano alla cittadinanza, la valutazione delle osservazioni pervenute da cittadini e associazioni e la pubblicazione nei termini previsti dalla legge.

La nuova viabilità dopo le modifiche al PGTU:

Senso Unico in direzione SUD: via Sabotino (confermato); via Monte Generoso (confermato); via San Luca; via Monte San Primo (tratto via San Marco/via Adamello); via Lazzati (tratto via San Marco/via Montale).

Senso unico in direzione NORD: via Abetone (tratto via San Marco/parcheggio pubblico); via Etna (confermato); via Brennero; via Ortles; via Marco Polo; via Bernina (tratto via San Marco/via Adamello); via San Pietro.

Senso unico in direzione EST: via San Marco (tratto via Monte Resegone/via Lazzati); via Cevedale; via Montale.

Senso unico in direzione OVEST: via San Marco (tratto via per Desio/via Lazzati);

via Adamello; via Molino Arese (parcheggio interno compreso tra via Abetone ed il civico 32).

Doppio senso di circolazione: via Abetone (tratto parcheggio pubblico/via Molino Arese); via Monte Sacro (confermato); via Lazzati (tratto via Montale/via Adamello); via Abetone.

Strade senza uscita: via Montecassino; via Segantini; via Palla Bianca; via Maiella; via Monte Nevoso.

Realizzazione/modifiche di parcheggio adibito alla sosta di persone diversamente abili nelle vie Molino Arese civico 32, San Marco all’altezza di via Brennero, via Brennero civ. 14, Abetone civ. 1/3.

Gli obiettivi – Garantire una mobilità sicura, in particolare per pedoni e ciclisti; fluidificare la circolazione; attuare, per le parti prettamente residenziali, le isole ambientali e le Zone 30, con conseguente miglioramento della qualità urbana. L’introduzione di sensi unici, inoltre, consentirà di realizzare percorsi pedonali e spazi adeguati e corretti per la sosta a disposizione degli automobilisti e ridurre la velocità dei veicoli di passaggio, facilitando l’accessibilità per i residenti e disincentivando il traffico di attraversamento.

Il Sindaco Gianpiero Bocca: “L’adeguamento al PGTU di Molinello segue quello del quartiere Liate, completato nel 2024, e precede quello in altre aree della città come stabilito dal Consiglio Comunale. Ringrazio anticipatamente i residenti ed i cittadini per la collaborazione necessaria, soprattutto nei primi giorni in cui la nuova viabilità, come è normale che sia, potrebbe generare disagi, ma sono certo che le novità introdotte saranno apprezzate e valutate positivamente, così come già avvenuto nel quartiere Liate, poiché apportano benefici in termini di sicurezza per la mobilità pedonale, riduzione del traffico, maggiore organizzazione degli spazi e delle vie del quartiere. Restiamo sempre disponibili all’ascolto delle istanze provenienti dal quartiere, consapevoli che anche questi interventi rappresentino un’occasione per continuare a costruire una città moderna, vivibile e sostenibile. In questi giorni provvederemo ad una comunicazione puntuale ai cittadini attraverso tutti i canali istituzionali, nonché all’apposizione di cartellonistica informativa nelle vie interessate”.

L’Assessore ai Lavori Pubblici Manuel Tarraso: “Prende avvio l’attuazione di un importante previsione del PGTU che interessa numerose vie e punti interesse che nel corso di questi anni sono stati oggetto di diverse segnalazioni che ho avuto modo di raccogliere dai cittadini. L’obiettivo è quello di rifunzionalizzare il quartiere e le sue arterie principali al fine di garantire la mobilità in sicurezza della componente attiva

(pedoni e ciclisti) e di realizzare per i comparti prettamente residenziali del quartiere le isole ambientali-Zone 30. Verrà incrementata la dotazione di sosta regolamentata per i residenti e si attueranno interventi finalizzati a moderare la velocità dei veicoli.

Tali interventi mirano ad eliminare le criticità rilevate anche lungo l’asse urbano di via San Marco e delle strade ad esso afferenti che erano state oggetto di diversi incidenti stradali e di sollecitazioni da parte dei cittadini. Nel corso di questi anni abbiamo adottato interventi finalizzati a mitigare i rischi, ora con questo piano miriamo a ridurli ulteriormente. L’introduzione dei sensi unici favorirà i percorsi ad anelli circolatori in destra che riducono la pericolosità agli incroci, oltre che garantire l’accessibilità ai residenti e disincentivare il traffico di attraversamento.

Siamo consapevoli che nelle fasi iniziali queste modifiche comporteranno disagi rispetto alle abitudini dei cittadini ma siamo fiduciosi che dopo alcuni mesi, come avvenuto in altri quartieri, i cittadini ed in particolar modo i residenti apprezzeranno la maggiore sicurezza, fluidità e ordine che si verrà a creare sulle nostre strade oggi spesso occupate da automobili parcheggiate in corsia nei doppi sensi di marcia fuori da spazi di sosta regolamentati. Questo oltre ad essere in contrasto con il codice della strada costituisce anche un pericolo per i pedoni che devono transitare al centro della sede stradale e per gli automobilisti che sono costretti ad invadere la corsia opposta”.