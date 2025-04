(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 BRUNETTA: DA RAPPORTO CNEL EMERGE SOLIDITÀ NOSTRO SISTEMA DI RELAZIONI INDUSTRIALI

“L’Assemblea del CNEL ha approvato il Rapporto annuale sul mercato del lavoro e la contrattazione collettiva. Di particolare importanza, l’attenzione che il Rapporto quest’anno ha voluto rivolgere all’unica banca dati esistente che consenta di misurare il metabolismo sociale dei processi economici legati al lavoro: l’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del CNEL. Un dato rilevante: su oltre 1.000 contratti collettivi depositati nell’Archivio, ben 632 risultano sottoscritti da organizzazioni non rappresentate al CNEL. Si tratta di contratti che, nella maggior parte dei casi, hanno un impatto pressoché nullo sui lavoratori, interessando poco più del 2% delle figure operaie e impiegatizie. Per contro, i 385 contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti da organizzazioni presenti al CNEL coprono il 97% degli occupati nel settore privato. In particolare, i soli 214 contratti firmati da CGIL, CISL e UIL, che rappresentano appena il 21% dei contratti presenti nell’Archivio, interessano il 96% degli occupati nel settore privato. I dati confermano la solidità del nostro sistema di relazioni industriali, con livelli di copertura contrattuale nettamente superiori a quelli registrati in altri Paesi”. Così il presidente del CNEL Renato Brunetta in un articolo a doppia firma con il consigliere CNEL Michele Tiraboschi, pubblicato oggi sul Sole 24 Ore.

Ufficio Stampa

[Immagine che contiene testo, logo, Marchio, emblema Descrizione generata automaticamente]

Web: http://www.cnel.it