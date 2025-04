(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 25 APRILE: PD, da Ventotene a Casa Cervi, da Sydney a Madrid, una rete di iniziative per celebrare la libertà

Braga: resistenza e 25 aprile sono le radici della nostra democrazia

Da Ventotene a Casa Cervi, da Sydney a Madrid, passando per le piazze, le scuole e i luoghi simbolo della Resistenza in tutta Italia: sono numerose le iniziative organizzate, e a cui parteciperanno le deputate e i deputati del gruppo parlamentare del Partito Democratico, per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.

Un impegno diffuso, che si unisce alla campagna social lanciata dal gruppo in occasione di questa ricorrenza, costruita attorno a parole chiave che rappresentano il senso profondo del 25 aprile: pace, futuro, libertà, democrazia, riscatto.

«Il 25 aprile è la radice della nostra democrazia. È memoria viva e impegno per il futuro. Il gruppo del Partito Democratico sarà presente ovunque per testimoniare l’attualità dei valori della Resistenza», dichiara la capogruppo alla Camera Chiara Braga.

Domani mattina, sui canali social del gruppo, sarà pubblicato un video corale che raccoglie i racconti dei deputati e delle deputate sul significato del 25 aprile oggi: uno sguardo personale e collettivo che unisce generazioni, territori e visioni.

Il Partito Democratico ha scelto di accompagnare queste celebrazioni anche con un gesto concreto: nella legge di bilancio, il gruppo ha destinato 700 mila euro per l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Ma, a oggi, il Governo non ha ancora reso operativo il fondo previsto, come ha ricordato anche il deputato Andrea De Maria, che ha sollecitato con un’interpellanza un intervento immediato da parte della Presidenza del Consiglio.

Il Partito Democratico, oggi come sempre, sta dalla parte giusta della storia, a difesa della democrazia, della Costituzione e della memoria. 25aprile è radici, futuro, valori, libertà, memoria, pace. È coraggio, è impegno. È Italia. Viva la Liberazione.

A questo link le principali iniziative a cui parteciperanno le deputate e i deputati del Pd

25 APRILE: PD, da Ventotene a Casa Cervi, da Sydney a Madrid, una rete di iniziative per celebrare la libertà

Braga: resistenza e 25 aprile sono le radici della nostra democrazia

Da Ventotene a Casa Cervi, da Sydney a Madrid, passando per le piazze, le scuole e i luoghi simbolo della Resistenza in tutta Italia: sono numerose le iniziative organizzate, e a cui parteciperanno le deputate e i deputati del gruppo parlamentare del Partito Democratico, per celebrare l’80° anniversario della Liberazione.

Un impegno diffuso, che si unisce alla campagna social lanciata dal gruppo in occasione di questa ricorrenza, costruita attorno a parole chiave che rappresentano il senso profondo del 25 aprile: pace, futuro, libertà, democrazia, riscatto.

«Il 25 aprile è la radice della nostra democrazia. È memoria viva e impegno per il futuro. Il gruppo del Partito Democratico sarà presente ovunque per testimoniare l’attualità dei valori della Resistenza», dichiara la capogruppo alla Camera Chiara Braga.

Domani mattina, sui canali social del gruppo, sarà pubblicato un video corale che raccoglie i racconti dei deputati e delle deputate sul significato del 25 aprile oggi: uno sguardo personale e collettivo che unisce generazioni, territori e visioni.

Il Partito Democratico ha scelto di accompagnare queste celebrazioni anche con un gesto concreto: nella legge di bilancio, il gruppo ha destinato 700 mila euro per l’ottantesimo anniversario della Liberazione. Ma, a oggi, il Governo non ha ancora reso operativo il fondo previsto, come ha ricordato anche il deputato Andrea De Maria, che ha sollecitato con un’interpellanza un intervento immediato da parte della Presidenza del Consiglio.

Il Partito Democratico, oggi come sempre, sta dalla parte giusta della storia, a difesa della democrazia, della Costituzione e della memoria. 25aprile è radici, futuro, valori, libertà, memoria, pace. È coraggio, è impegno. È Italia. Viva la Liberazione.

A questo link le principali iniziative a cui parteciperanno le deputate e i deputati del Pd

[ https://www.deputatipd.it/news/25-aprile-pd-da-ventotene-casa-cervi-da-sydney-madrid-una-rete-di-iniziative-celebrare-la | https://www.deputatipd.it/news/25-aprile-pd-da-ventotene-casa-cervi-da-sydney-madrid-una-rete-di-iniziative-celebrare-la ]

Roma, 24 aprile 2025

Ufficio Stampa Gruppo Partito Democratico

Camera dei Deputati

per approfondimenti consultare il nostro sito: [ http://www.deputatipd.it/ | http://www.deputatipd.it ]