(AGENPARL) - Roma, 24 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 24 April 2025 25 aprile 2025

80° Anniversario della Liberazione

Si svolgerà domani, venerdì 25 aprile, la tradizionale cerimonia commemorativa dell’ottantesimo anniversario della Liberazione, promossa dalla Prefettura di Chieti in collaborazione con la Provincia, il Comune capoluogo e l’Ufficio Documentale di Chieti – Comando Militare Esercito Abruzzo Molise, alla presenza delle Autorità civili, militari e religiose.

La manifestazione, che avrà inizio alle ore 9.30, prevede la deposizione di 3 corone di alloro rispettivamente in Largo Cavallerizza, in Largo Martiri della Libertà ed in via Discesa delle carceri, per poi proseguire alla Villa Comunale, per la Cerimonia al Monumento ai Caduti di Tutte le Guerre, ai quali saranno resi gli onori con la deposizione di un’altra corona d’alloro.