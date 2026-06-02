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Abruzzo

Comunicato – 2 giugno Pineto

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - Si invia il seguente comunicato. Saluti

COMUNICATO STAMPA

Pineto celebra l'80esimo anniversario della Repubblica Italiana

Partecipazione e memoria al centro delle iniziative del 2 giugno

 

*******

 

 

Il sindaco ha inoltre evidenziato il valore quotidiano dei principi repubblicani, richiamando il senso di comunità, la tutela dell'ambiente, la solidarietà e l'impegno civico come elementi fondamentali per il futuro della città. "Abbiamo il dovere – ha aggiunto – di pensare alle generazioni future, proprio come fece Luigi Corrado Filiani immaginando la Pineto di oggi e di domani. Le sfide che abbiamo davanti si affrontano insieme, mettendo sempre al primo posto l'interesse della comunità".

 

            Hanno partecipato alla cerimonia, tra gli altri, il vice presidente della Provincia di Teramo, Giuseppe Marziani, amministratori del Comune di Pineto, rappresentanti della Polizia Stradale, dei Carabinieri, della Guardia di Finanza, della Polizia Locale e Guardia Costiera, le sezioni locali dell'Associazione Nazionale Carabinieri, dell'Associazione Nazionale Marinai d'Italia, dell'Associazione Nazionale Alpini, dell'ANPI, dell'Associazione Commercianti e Artigiani Pinetese, dell'AMP Torre del Cerrano, della locale Farmacia Comunale e della locale CPO.

 

Al termine della cerimonia istituzionale è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la libertà e la democrazia del Paese. Successivamente, a Villa Filiani, è stata inaugurata la mostra "L'Italia delle Donne: ottant'anni di Repubblica, diritti, libertà e partecipazione", promossa dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Pineto. L'esposizione, che presenta lavori inediti dell'illustratore Mattia Pompei, propone un percorso dedicato al contributo delle donne nella costruzione democratica dell'Italia repubblicana. La mattinata si è conclusa nella pineta storica con l'arrivo della 15ª edizione della Biciclettata e Pattinata Adriatica, iniziativa a cura di Guide del Borsacchio, WWF Abruzzo, FIAB Abruzzo e Pescara Pattini. Per tutta la settimana, fino al 7 giugno, la facciata di Villa Filiani resterà illuminata con il tricolore per celebrare l'anniversario della Repubblica Italiana.

(AGENPARL)
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