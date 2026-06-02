Close Menu
Trending
martedì 2 Giugno 2026
Abbonati Login
Abbonati
Trentino Alto Adige

Dire “l’Italia non è il mio Stato” il 2 giugno, come ha fatto oggi il consigliere provinciale dei STF Sven Knoll, è una provocazione tanto prevedibile quanto sterile

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - La Repubblica Italiana garantisce anche a chi la contesta  la libertà di esprimere le proprie opinioni. 

È la forza della democrazia, non la debolezza.

L’Alto Adige gode oggi di uno dei più ampi livelli di autonomia d’Europa grazie a un percorso costruito all’interno dello Stato italiano, non contro di esso. E lo è nonostante gli atti di ferriamo, non grazie ad essi.

Per questo trovo irrispettoso trasformare una giornata di unità nazionale nell’ennesima occasione di divisione.

Noi oggi celebriamo con orgoglio la nostra Patria, la nostra Nazione, il Tricolore e tutti coloro che hanno contribuito a costruire un’Italia libera, democratica e prospera.

Viva la Repubblica. Viva l’Italia.

Così in una nota stampa il Vicepresidente della Provincia Marco Galateo.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl