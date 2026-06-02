Dire “l’Italia non è il mio Stato” il 2 giugno, come ha fatto oggi il consigliere provinciale dei STF Sven Knoll, è una provocazione tanto prevedibile quanto sterile

(AGENPARL) - Roma, 2 Giugno 2026 - La Repubblica Italiana garantisce anche a chi la contesta la libertà di esprimere le proprie opinioni.
È la forza della democrazia, non la debolezza.
L’Alto Adige gode oggi di uno dei più ampi livelli di autonomia d’Europa grazie a un percorso costruito all’interno dello Stato italiano, non contro di esso. E lo è nonostante gli atti di ferriamo, non grazie ad essi.
Per questo trovo irrispettoso trasformare una giornata di unità nazionale nell’ennesima occasione di divisione.
Noi oggi celebriamo con orgoglio la nostra Patria, la nostra Nazione, il Tricolore e tutti coloro che hanno contribuito a costruire un’Italia libera, democratica e prospera.
Viva la Repubblica. Viva l’Italia.
Così in una nota stampa il Vicepresidente della Provincia Marco Galateo.