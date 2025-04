(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

Save the Children: i tagli agli aiuti minacciano la sopravvivenza di 110 mila bambine e bambini affetti da malnutrizione acuta

Secondo un’analisi di Save the Children, almeno 110 mila[1] bambine e bambini gravemente malnutriti sostenuti dall’Organizzazione in 10 Paesi potrebbero non avere accesso a programmi di nutrizione salvavita nei prossimi mesi a causa del taglio agli aiuti.

A livello globale, la malnutrizione acuta rappresenta una grave minaccia per la vita dei bambini: è la causa di circa 1 decesso su 5 al di sotto dei 5 anni. I programmi comunitari basati sulla combinazione di cure mediche e cibo terapeutico, come la pasta di arachidi fortificata, hanno un tasso di successo del 90%.

La pasta di arachidi fortificata è un alimento terapeutico pronto per l’uso (RUTF – Ready to Use Therapeutic Food) altamente energetico e proteico, a base di arachidi, zucchero, latte in polvere, olio, vitamine e minerali, che viene confezionato in buste di alluminio, è a lunga conservazione e non necessita di refrigerazione. Negli ultimi trent’anni anni, questo alimento terapeutico d’emergenza ha salvato la vita di milioni di bambini affetti da malnutrizione acuta[2].

In un contesto di crisi in cui la malnutrizione è un’emergenza che non può più essere ignorata[3], l’attuale fornitura di RUTF non soddisfa nemmeno il 40% del fabbisogno globale, lasciando milioni di bambini privi di questo cibo salvavita, ha dichiarato Save the Children – l’Organizzazione internazionale che da oltre 100 anni lotta per salvare le bambine e i bambini a rischio e garantire loro un futuro.

Nel 2024 si sono verificate interruzioni nelle forniture di RUTF a livello globale a causa dell’aumento dei tassi di malnutrizione, che ha fatto crescere la domanda, e di finanziamenti insufficienti. La situazione peggiorerà nel 2025: da un’analisi di Save the Children sui 10 Paesi che, secondo le stime, avranno maggiori carenze nelle forniture, 110 mila bambini malnutriti potrebbero perdere questo cibo salvavita entro la fine dell’anno. Si prevede, inoltre, che in molte località le forniture di RUTF si esauriranno già a partire dal prossimo mese a causa della mancanza di fondi.

Nel 2024, a livello globale, almeno 18,2 milioni di bambini[4] sono destinati a soffrire la fame, pari a circa 35 al minuto. Nelle zone di conflitto, da Gaza all’Ucraina, ad Haiti, dal Sudan alla Repubblica Democratica del Congo (RDC), i più piccoli lottano quotidianamente per riuscire ad avere qualcosa da mangiare. In diverse zone del Sudan è stata dichiarata la carestia e la popolazione sopravvive mangiando erba.

“In questo momento, la scarsità di fondi fa sì che i servizi nutrizionali essenziali non raggiungano i bambini che ne hanno disperatamente bisogno. Abbiamo l’esperienza per salvare i bambini in tutto il mondo, ma abbiamo urgentemente bisogno di fondi per garantire che i più piccoli possano ricevere cure salvavita. Non c’è più tempo e questa carenza di fondi costerà la vita di molti bambini. Chiediamo anche un impegno a lungo termine per affrontare le cause profonde della crisi alimentare e della malnutrizione, altrimenti continueremo ad assistere a un’inversione dei progressi fatti finora per i bambini” ha dichiarato Hannah Stephenson, Responsabile della nutrizione globale di Save the Children.