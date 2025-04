(AGENPARL) - Roma, 23 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 23 April 2025 PAPA FRANCESCO, SPAGNOLLI (AUT): DA LAMPEDUSA A REGINA COELI, PROFETA DEL NOSTRO TEMPO

“Ci sono due momenti tratteggiano la parabola del Pontificato di Papa Bergoglio: il primo e l’ultimo. Lampedusa e Regina Coeli. I migranti e i carcerati. Una Chiesa pronta a sporcarsi le mani con la farina di una vita che sa di disperazione e dolore, ma anche di perdono e speranza.”

Così il senatore del Gruppo per le Autonomie, Luigi Spagnolli, durante la commemorazione di Papa Francesco alla Camera.

“Quello di Bergoglio non è stato un cammino facile: ha dovuto affrontare resistenze durissime, subire attacchi feroci, tentativi di delegittimazione.

Francesco ha sempre creduto che la Chiesa dovesse superare i propri confini per farsi portatrice di un messaggio universale, capace di parlare anche ai non credenti e agli appartenenti ad altre religioni. Il suo impegno per il dialogo interreligioso e per la fratellanza umana resterà una delle eredità più forti.

Bergoglio – ha sottolineato – è stato tra i primi leader mondiali a comprendere che la crisi ecologica è anche una crisi sociale e morale.

Non è stata l’unica profezia che ha accompagnato il suo Pontificato: la denuncia, in tempi non sospetti, della terza guerra mondiale a pezzi, la crisi migratoria come snodo cruciale del nostro tempo, l’immagine potentissima della sua liturgia in una Piazza San Pietro deserta, nelle ore più drammatiche della pandemia.