mercoledì 23 aprile 2025

Dalla Colombia con amore: a Deliceto riapre il laboratorio di Sandoval

Avviata la seconda fase di “Costellazioni”: coppi, ceramiche e ‘mappa delle stelle’ in Corso Umberto

Assieme all’artista di origini sudamericane anche la ceramista brindisina Grazialba di Summa

La loro residenza artistica nell’ambito del progetto PNRR “Mystica Harmonia”

DELICETO (Fg) – Juan Sandoval è tornato a Deliceto. L’artista colombiano, che già in febbraio era stato nel borgo di “Tu scendi dalle stelle”, rimarrà in paese fino a sabato 26 aprile per coordinare, con la collaborazione della ceramista pugliese Grazialba di Summa, il laboratorio “Costellazioni del quotidiano”. Nel laboratorio allestito a Deliceto, in Corso Umberto I al civico numero 5, Juan Sandoval e Grazialba di Summa insegneranno a cittadini e visitatori l’arte della ceramica, li inviteranno a realizzare la “costellazione” del borgo, una vera e propria mappa che identifichi ed espliciti le connessioni tra gli abitanti di Deliceto e i loro luoghi del cuore. Il laboratorio sarà aperto fino al 26 aprile a tutti coloro che vorranno partecipare dalle 10.30 alle 17.30. Riaprirà anche dal 10 al 20 maggio e, infine, dal 22 al 26 giugno 2025. “I partecipanti – spiega Adriana Natale, consigliere del Comune di Deliceto delegata a Cultura e Turismo – realizzeranno degli oggetti in ceramica che raffigurano i simboli dell’identità culturale del paese. Inoltre la costellazione del borgo, che potrà essere ammirata dall’alto, sarà delineata da una serie di coppi installati sui tetti del centro storico. Gli abitanti di Deliceto saranno coinvolti in un lavoro di identificazione della propria rete di relazioni, una mappa in cui ognuno metterà in evidenza persone e luoghi del borgo con cui ha un rapporto quotidiano”. “Con il loro racconto – aggiunge il sindaco Pasquale Bizzarro – parteciperanno alla creazione di un disegno collettivo, una Costellazione. Il progetto si concluderà con un evento pubblico in piazza con la cottura dei manufatti in un forno a legna effimero, al quale saranno tutti invitati a partecipare nella costruzione, accensione e alimentazione del fuoco”. Ulteriore obiettivo del progetto è quello di favorire le condizioni per l’apertura di un’impresa privata per la lavorazione della ceramica o di un laboratorio permanente. “Costellazioni del Quotidiano” è una delle azioni previste da “Mystica Harmonia, Deliceto dalle stelle in una grotta, per aspera ad astra”, progetto finanziato dal PNRR per la promozione della destinazione turistica di Deliceto, inteso come “Un borgo da vivere” 365 giorni l’anno. L’artista Juan Esteban Sandoval Arango è nato a Medellín, Colombia nel 1972, vive e lavora tra Brisighella e Bologna. È cofondatore del collettivo El Puente_lab [laboratorio di attivazione culturale] piattaforma di produzione artistica, attiva a Medellín (Colombia), che si propone di sviluppare progetti artistici di attivazione sociale. Grazialba di Summa, ceramista, è nata a Francavilla Fontana (BR) nel 1988. La sua produzione ceramica è un elogio al paesaggio che la circonda. I suoi manufatti vengono realizzati con ceneri e terre locali.