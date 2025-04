(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 22 April 2025 Camera dei Deputati Comunicato

Ufficio stampa 22 aprile 2025

Crisi umanitaria Sudan, audizione Amnesty

Mercoledì alle 10.30 diretta webtv

Mercoledì 23 aprile, alle ore 10.30, il Comitato permanente sui diritti umani nel

mondo, istituito presso la Commissione Esteri della Camera, in merito all’indagine

conoscitiva sull’impegno dell’Italia nella Comunità internazionale per la promozione

e tutela dei diritti umani e contro le discriminazioni, svolge l’audizione di

rappresentanti di Amnesty International Italia sulla crisi umanitaria in Sudan.

L’appuntamento viene trasmesso in diretta webtv.

Com004067