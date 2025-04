(AGENPARL) - Roma, 22 Aprile 2025

Audizioni su settore automobilistico europeo e decarbonizzazione flotte aziendali

Mercoledì e giovedì diretta webtv

Mercoledì 23 aprile, la Commissione Attività produttive della Camera, nell’ambito

dell’esame della Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al

Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul

piano d’azione industriale per il settore automobilistico europeo e della

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato

economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sulla decarbonizzazione

delle flotte aziendali, svolge le seguenti audizioni:

ore 10.45 CGIL, CISL, UIL e UGL;

ore 14.30 Legambiente, Kyoto Club, Transport & Environment ed ECCO Climate;

ore 14.55 Armanda Cetrulo, ricercatrice presso l’Istituto di economia della Scuola

superiore Sant’Anna di Pisa, Luca Beltrametti, professore ordinario di politica

economica presso l’Università degli studi di Genova, Giuseppe Calabrese, dirigente

di ricerca del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), Francesco Zirpoli, professore

ordinario di economia e gestione dell’innovazione presso la Venice school of

management dell’Università Ca’ Foscari Venezia, e rappresentanti di Autotecnica.

Giovedì 24:

ore 13.30 Federmeccanica, Federmanager, Motus-e, Unione energie per la

mobilità (UNEM) e Automotoclub storico italiano (ASI);

ore 14 Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa

(CNA), Confartigianato Imprese e Federazione nazionale imprese elettrotecniche ed

elettroniche (ANIE);

ore 14.20 Associazione nazionale ciclo motociclo accessori (ANCMA),

Associazione nazionale industria dell’autonoleggio, della sharing mobility e

dell’automotive digital (ANIASA), Associazione nazionale rivenditori auto

(Assonauto) e Associazione italiana costruttori autoattrezzature (AICA);

ore 14.50 Associazione nazionale filiera industria automobilistica (ANFIA),

Unione industriali di Torino, e Federazione italiana concessionari auto (Federauto).

Gli appuntamenti vengono trasmessi in diretta webtv.

