agenzia regionale 460.25 welfare giornata invecchiamento attivo

Giornata regionale dell’invecchiamento attivo: la Puglia celebra esperienza,

partecipazione e comunità

Si è tenuto questa mattina, a Bari, l’evento celebrativo della Giornata regionale

dell’invecchiamento attivo, istituita con la Legge Regionale n. 16/2019 in coincidenza con la

nascita di Rita Levi Montalcini.

L’iniziativa ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle politiche regionali

dedicate all’invecchiamento sano e attivo.

All’incontro hanno partecipato Ruggiero Mennea, consigliere delegato al Welfare della

Regione Puglia; Valentina Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia;

Ettore Attolini, direttore dell’Area Innovazione di Sistema e Qualità di A.Re.S.S. Puglia;

Francesco Barbabella, ricercatore dell’IRCCS INRCA e membro del coordinamento

nazionale per l’invecchiamento attivo; Maria Giovanna Fralonardo, presidente nazionale

della Federuni; Davide Giove, portavoce del Forum del Terzo Settore ed Enzo Lezzi,

segretario generale dello SPI FNP CISL Puglia.

La Regione Puglia, attraverso la cooperazione tra il Dipartimento Welfare e A.Re.S.S.

Puglia, ha rafforzato negli anni il proprio impegno per supportare e valorizzare

l’invecchiamento sano e attivo, stanziando nel più recente programma risorse pari a 450.000

euro, con cui sono stati finanziati 56 progetti promossi da ETS e Università della Terza Età

su tutto il territorio regionale. Saranno stanziate ulteriori risorse che consentiranno lo

scorrimento della graduatoria.

Le iniziative mirano a valorizzare il ruolo sociale degli anziani come portatori di competenze

ed esperienze, promuovendo pratiche di partecipazione, inclusione e benessere, anche in

linea con gli obblighi introdotti a livello nazionale dal D.Lgs. 29/2024.

L’evento odierno ha dato voce ai protagonisti di questi progetti, confermando la vitalità del

tessuto associativo pugliese e l’efficacia di una rete integrata di interventi che spaziano dai

laboratori artigianali e culturali all’inclusione digitale, dalle attività motorie in natura ai

percorsi di teatroterapia, in un’ottica di coesione sociale, protagonismo attivo e contrasto

all’isolamento.

“L’invecchiamento attivo non è solo una sfida demografica, ma un’opportunità per ripensare

in chiave inclusiva le nostre comunità – ha dichiarato Ruggiero Mennea, consigliere delegato

al Welfare della Regione Puglia –. Con la Legge 16/2019, la Regione ha tracciato una

visione strategica che oggi trova concretezza attraverso progetti, bandi e un forte dialogo

interistituzionale. Celebrare questa giornata significa valorizzare l’esperienza, le competenze

e il protagonismo delle persone anziane nella società pugliese”.

“Lavoriamo per costruire politiche integrate che riconoscano il valore delle persone anziane,

favorendo benessere, socialità, autonomia e partecipazione – ha affermato Valentina

Romano, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia –. In questi anni abbiamo

rafforzato il coinvolgimento degli enti locali, delle aziende sanitarie e del Terzo Settore,

creando servizi che vanno dai percorsi di alfabetizzazione digitale alle attività culturali,

sportive e di socializzazione, ai programmi di prevenzione. La Giornata regionale è un

momento di condivisione e confronto sulle future iniziative da intraprendere”.

“Siamo certi che, con il crescere della porzione di popolazione anziana in Puglia, possano

aumentare e moltiplicarsi anche le iniziative di questo genere. I progetti finanziati, molti dei

quali ancora in fase di realizzazione, si rivolgono a destinatari di età pari o superiore a 65

anni, con l’obiettivo di offrire loro, per il tramite di ETS e UTE – che in questa sede ringrazio

per l’importante ruolo svolto – opportunità concrete per rimanere attivi fisicamente,

socialmente e intellettualmente, per una migliore qualità della vita e un invecchiamento più

sereno e partecipativo, in contrasto all’isolamento. Siamo orgogliosi di aver contribuito,

attraverso il nostro lavoro, a trasformare gli indirizzi regionali in azioni concrete che avranno

un sicuro impatto positivo sulla vita di tanti cittadini pugliesi” – ha sottolineato Ettore Attolini,

direttore dell’Area Innovazione di Sistema e Qualità di A.Re.S.S. Puglia.

