L’Aquila – Morte Papa Francesco: bandiere a mezz’asta negli uffici comunali

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 COMUNICATO STAMPA

LUTTO PER LA SCOMPARSA DI PAPA FRANCESCO: BANDIERE A MEZZ’ASTA NEGLI UFFICI COMUNALI

L’Aquila, 21 aprile 2025 – In seguito alla scomparsa di Papa Francesco, il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, ha disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta su tutti gli edifici comunali.

Un segno di lutto e vicinanza per una figura che ha saputo parlare al mondo intero con il linguaggio della pace e della fraternità.

L’Aquila conserva un legame speciale con Papa Francesco, primo Pontefice della storia a varcare la Porta Santa della Basilica di Collemaggio, il 28 agosto 2022, in occasione della Perdonanza Celestiniana.

Un gesto che ha consacrato, come voluto dal Santo Padre, la città di Celestino come “capitale del perdono, della pace e della riconciliazione”.

Inviato da Outlook per Android