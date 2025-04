(ACON) PAPA FRANCESCO. GARANTE FVG: FRETTOLOSI E ASSURDI ALCUNI POST SOCIAL

(AGENPARL) - Roma, 21 Aprile 2025

(AGENPARL) – Mon 21 April 2025 (ACON) Trieste, 21 apr – “Rimango perplesso nel registrare, sui

social e in radio, dei frettolosi e impietosi giudizi di diversi

cittadini su Papa Francesco, colpevole per quest’ultimi di essere

stato un conservatore e di non avere assunto posizioni radicali,

se non antagoniste, sui temi che da ormai diversi decenni

risulterebbero divisivi anche all’interno del mondo della Chiesa”.

? quanto afferma in una nota il Garante regionale per i Diritti

della Persona, Enrico Sbriglia, evidenziando che “i critici verso

il Papa sembrerebbero non rendersi conto di quanto sia difficile

mantenere un’istituzione complessa e totalizzante come Chiesa (ma

le stesse problematiche si presenterebbero anche per altre

professioni di fede a parit? di situazioni) e, nel contempo,

favorire la maturazione del pensiero umano che ? sempre in

evoluzione, anche quello rivolto a un credo religioso il quale,

in ogni caso, deve entrare in osmosi con i cambiamenti che il

vivere universale impone per essere meglio capito e accolto da

quanti stiano affannosamente ricercando la parola di Dio”.

“Papa Francesco – prosegue Sbriglia – nel corso della sua vita

religiosa ha fatto quello che doveva; ha dispensato i suoi

pensieri con la forza di chi, pur sentendosi solo, non avrebbe

rinunciato al tentativo di spiegare le tante discrasie ed

ingiustizie del mondo, offrendo e dispensando galenica speranza”.

“La Chiesa-Ordinamento – sottolinea il Garante Fvg – ? un’entit?

enorme, imponente come i suoi edifici sacri: seppure

apparentemente grossa e forte, anch’essa per? ? costituita da un

apparato di uomini e donne che possono avere le proprie

fragilit?. ? dell’essere umano, infatti non rendersi conto dei

propri errori, dei propri limiti, delle proprie cattiverie, ancor

di pi? ove vengano interpretati e/o veicolati da alcuni come

rigore religioso, come il primato di un’antica ortodossia.

Ma la Chiesa-Comunit?, quella delle tante persone, ? altra cosa,

? fluida, sa perfino trovare nel peggio il meglio, non si

esercita in un continuo giudizio verso gli altri assolvendo s?

stessa”.

“Papa Francesco – insiste Sbriglia nelle sue considerazioni –

aveva la responsabilit? politica di non allontanare l’ombra dei

credenti dal corpo della Chiesa che la genera, doveva tenere

conto della necessaria unit? dei due elementi in questione.

Potrebbe apparire cosa pi? semplice rispetto al dogma della

trinit?, ma semplice non lo ? affatto per quanto Papa Francesco

ci abbia provato con tutto s? stesso, accettando di riempirsi del

dolore che perviene da quanti vorrebbero un Dio che lenisca,

anzitutto, le sofferenze ancora pi? dolorose se figlie

dell’ingiustizia sociale”.

“Non pu? essere una di lui colpa – spiega ancora Sbriglia – il

tentativo umano di costruire piuttosto che quello di dividere.

Papa Francesco, raccontando di speranza e con la sua postura di

figlio di emigranti italiani, attraverso la semplicit?

dell’esempio, ha inteso, con la sua vita, ricordarlo. Ci mancher?

– conclude il Garante regionale – e mancher? soprattutto agli

ultimi, quindi a tutti noi perch? tutti lo siamo fin dal giorno

della nascita”.

ACON/COM/red

211916 APR 25