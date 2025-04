(AGENPARL) - Roma, 20 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sun 20 April 2025 *Caso Aeroporti Di Puglia. Iaia ( FdI), la vicenda di Carmen Fiorella, moglie del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo è uno schiaffo in faccia ai giovani e alle donne*

La vicenda di Carmen Fiorella, moglie del consigliere regionale del Pd Filippo Caracciolo è uno schiaffo in faccia ai giovani e alle donne che faticosamente in questa regione provano ad affermarsi nel mondo del lavoro, pur possedendo, loro sí, i titoli appropriati. Ancora una volta, emerge una gestione scandalosa del potere. Per un ruolo dirigenziale nessuno ha verificato nemmeno gli elementi basilari e questo fa riflettere tanto perché dimostra superficialità nella migliore delle ipotesi o complicità nella peggiore, probabilmente la più realistica. Anche l’incarico precedente della stessa Fiorella in Aqp lascia perplessi davvero. Ritengo che sia una situazione da approfondire e bene sta facendo la procura di Bari a cercare la verità su ciò che appare un modus operandi rodato”.

Così on. Dario Iaia, deputato FdI/Presidente provinciale FdI Taranto