L’Aquila – Comunicato stampa sindaco su nomina Oscar Cicchetti -INWIT

L’aquilano Cicchetti alla guida di INWIT: le congratulazioni del sindaco Biondi

L’Aquila, 19 aprile 2025 – Il sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, si congratula con Oscar Cicchetti per la nomina a presidente del Consiglio di amministrazione di INWIT, società leader nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni.

«L’incarico affidato a Oscar Cicchetti – ha dichiarato il sindaco – rappresenta un importante riconoscimento per una figura di comprovata esperienza e competenza. È motivo di orgoglio vedere un aquilano ricoprire ruoli di tale rilievo a livello nazionale: testimonianza concreta del valore e della qualità delle professionalità che il nostro territorio esprime. A lui rivolgo i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio che possa affrontare questa nuova sfida con la stessa serietà e visione che hanno caratterizzato il suo percorso, mantenendo uno sguardo attento anche alla sua terra d’origine».

