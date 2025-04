Elezioni Matera: Cupparo su scelta Chiorazzo

(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 Francesco Cupparo (Fi), assessore regionale:

“La scelta di Chiorazzo di sostenere Cifarelli a candidato sindaco di

Matera richiede una presa di posizione se non altro per le motivazioni

pretestuose che lo stesso ha spiegato. Intanto non si capisce quale sia il

rispetto per i lucani che deriva da questa scelta. Per me deve sempre

prevalere il bene di una comunità e quindi in questo caso quello della

città di Matera e con esso l’interesse dei materani. Quanto al suo giudizio

lapidario sulla Giunta regionale che definisce “il peggiore governo

regionale della storia” Chiorazzo – che pure riconosce a Nicoletti capacità

– dovrebbe tenere ben distinto il suo ruolo di opposizione in Consiglio

Regionale e argomentare cosa contesta alla Giunta Regionale nei confronti

della città di Matera. Mi auguro che la campagna elettorale si svolga

civilmente sui programmi per il futuro di Matera e non sulla propaganda

politica di parte”.