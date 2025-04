(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 DONNE, MORFINO (M5S): “OGGI A CORTEO CALTAGIRONE, NON CI SONO SCUSE PER LA VIOLENZA DI GENERE”

“Oggi alle 16.30 parteciperò al doppio corteo in programma a Caltagirone, nel Catanese, promosso dal Comitato #Noncisonoscuse, per manifestare ancora una volta il mio impegno contro ogni forma di violenza di genere.

La mia battaglia contro la violenza sulle donne non si ferma neanche in questo sabato di Pasqua, in cui prendero’ parte a un evento dal grande significato simbolico. In esso – prosegue la deputata M5S – un corteo di uomini sfilerà per le vie della città, per poi incontrare il corteo di donne dell’Associazione Forte Insieme. Ad essere rappresentata sara’ dunque l’assunzione di responsabilità da parte di quella componente maschile della società civile che rifiuta la cultura del possesso e della prevaricazione e che, contro di essa, scende in piazza al fianco delle donne. Cio’ a testimonianza dell’importanza di un comune impegno della società civile nel contrasto alla violenza di genere. Un impegno che deve vedere donne e uomini non contrapposti, ma uniti sullo stesso fronte, per un’Italia e una Sicilia libere dai valori del patriarcato e testimoni della voglia di cambiamento che deve prevalere sui retaggi culturali, matrice della violenza di genere – così in una nota Daniela Morfino, deputata M5S componente della Commissione bicamerale di inchiesta sul femminicidio e la violenza di genere.

