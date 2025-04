(AGENPARL) - Roma, 19 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 19 April 2025 [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*

*Gruppo Fratelli d’Italia*

*(ALL. FOTO) MILANO, UOVA DI PASQUA AI CARABINIERI, DE CORATO(FDI):

«CONSEGNATE IN SEGNO DI RICONOSCENZA ALL’ARMA PER CASO RAMY E PER IMPEGNO

SU SICUREZZA».*

*A sinistra la consegna delle uova di Pasqua alla Caserma dei Carabinieri

di Crescenzago in via Padova 257 a Milano. *

*A destra la consegna delle uova alla Caserma di Gorla in via Prospero

Finzi 10 a Milano.*

Milano, 19 Aprile 2025 – «Questo pomeriggio, assieme al Consigliere Fdi in

Municipio 2, Bruno Romeo, al Consigliere Fdi in Municipio 3 Mattia

Ferrarese e al vice Presidente dell’Associazione IGNA (Il Graffio

Nell’Anima) che si occupa del Sociale in tutta la Regione Lombardia,

Rodolfo Fernando Rivera, abbiamo consegnato alcune uova di Pasqua ai

Carabinieri presso le Stazioni milanesi di Gorla, in via Prospero Finzi 10

e alla Stazione di Crescenzago, in via Padova 257. Questo gesto in primis

lo abbiamo fatto come segno di gratitudine per il loro instancabile ed

encomiabile lavoro che ogni giorno svolgono per la sicurezza di Milano e

poi come segno di solidarietà nei loro confronti, soprattutto dopo le

diffamazioni che hanno ricevuto sul caso Ramy. Infatti, dopo quest’ultimo

caso, l’Arma è stata più volte vergognosamente accusata e “condannata” da

alcuni rappresentanti del Centrosinistra locale e regionale, oltre che

dall’ex capo della Polizia, delegato alla Sicurezza a Milano, Gabrielli. Io

sarò sempre dalla parte delle Forze dell’Ordine, senza se e senza ma. Anche

e soprattutto quella sera, dove perse la vita il giovane ragazzo in via

Ripamonti, i Carabinieri delle gazzelle hanno svolto il loro dovere e hanno

fatto ciò che la legge gli ha detto di fare».

Così l’On. di Fratelli d’Italia, ex vice Sindaco delle Giunte di

Centrodestra milanesi, membro della Commissione d’inchiesta alla Camera

sulla Sicurezza e sul degrado delle Periferie in Italia, *Riccardo De

Corato.*