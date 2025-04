[Comune Palermo] Dichiarazione M5S: “Mercatini rionali a Palermo: ancora gravi criticità e totale assenza di risposte concrete”

(AGENPARL) - Roma, 18 Aprile 2025

“Mercatini rionali a Palermo: ancora gravi criticità e totale assenza di

risposte concrete”

“I mercati rionali di Palermo continuano ad affrontare gravi criticità

legate alla viabilità, alla sicurezza e all’igiene. Le problematiche

sollevate dai residenti che ospitano i mercatini settimanali, dalla zona

sud alla parte nord di Palermo passando per il centro, sono ormai croniche:

strade congestionate, accessi ostruiti, difficoltà per i mezzi di soccorso

e condizioni igienico-sanitarie inaccettabili. Abbiamo appreso dalla stampa

che l’Assessore Forzinetti, recentemente audito in Commissione Urbanistica,

avrebbe parlato di ipotetiche “strategie dell’amministrazione comunale per

la gestione e il rilancio dei mercatini rionali”. Tuttavia, alle parole non

sono seguiti fatti: le numerose segnalazioni e richieste d’intervento da

parte dei cittadini non hanno, ad oggi, prodotto alcuna soluzione né

lasciato intravedere l’avvio di azioni concrete. È inaccettabile che, di

fronte a difficoltà tanto evidenti, non siano ancora stati individuati

spazi alternativi e adeguati dove poter trasferire questi mercati in aree

che garantiscano maggiore ordine, sicurezza e rispetto per chi vi abita.

Chiediamo con forza che le istanze provenienti dai territori vengano

ascoltate e che si proceda con urgenza allo spostamento dei mercatini

rionali in luoghi più idonei, a beneficio della sicurezza, della viabilità

e del decoro urbano.”

I consiglieri comunali e di circoscrizione del Movimento 5 Stelle