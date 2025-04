Pasqua 2025: visite guidate al Parco Archeologico di Sutri – Comunicato Stampa

(AGENPARL) - Roma, 16 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 16 April 2025 Comunicato stampa

SUTRI

Visite guidate straordinarie al Parco Archeologico

dal 17 al 21 aprile 2025

In occasione delle festività pasquali, il Parco Archeologico dell’Antichissima Città di Sutri apre le sue porte al pubblico con un ciclo di visite guidate straordinarie: un’opportunità unica per immergersi nel cuore della storia e della bellezza del sito.

Da giovedì 17 a lunedì 21 aprile 2025, sono in programma quattro turni di visita al giorno, con partenze alle ore 11:00, 12:00, 15:00 e 16:00. Ogni visita, della durata di circa 45 minuti, sarà condotta dagli operatori di Archeoares, che guideranno i partecipanti in un affascinante itinerario tra archeologia e natura.

Il percorso di visita inizierà dall’anfiteatro romano, raro esempio di struttura interamente scavata nel tufo, proseguirà lungo la necropoli rupestre e si concluderà nella straordinaria Chiesa della Madonna del Parto, un tempo Mitreo, che conserva ancora oggi preziosi affreschi secolari.Al termine della visita, i partecipanti potranno trattenersi nel Parco per godere di una giornata all’aria aperta, circondati da un paesaggio naturale che ristora i sensi.

La prenotazione è fortemente consigliata, poiché ogni turno prevede un numero limitato di posti disponibili.