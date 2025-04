CS del 12 aprile 2025

(AGENPARL) - Roma, 12 Aprile 2025

(AGENPARL) – Sat 12 April 2025 COMUNICATO STAMPA

L’Azienda Sanitaria Locale Benevento annuncia l’apertura di nuovi presidi di prossimità per contrastare la povertà sanitaria

L’ASL Benevento annuncia l’apertura, lunedì 14 aprile, di sei presidi sanitari per l’erogazione di prestazioni dedicate ai pazienti fragili, i cosiddetti “invisibili”. Il programma, che comprende numerose iniziative atte a rilevare e a garantire l’accesso alle cure a persone vulnerabili, potrà essere realizzato grazie ai fondi PNES dedicati e al contributo dell’Istituto Nazionale per la Promozione della Salute delle Popolazioni Migranti e per il Contrasto delle Malattie della Povertà (INMP). La ASL Benevento, nel pieno rispetto del principio di sussidiarietà orizzontale, si avvarrà per la realizzazione di tutte le azioni previste, della collaborazione degli enti del Terzo Settore, in particolare, della Croce Rossa Italiana – Comitato di Benevento. Realtà, già attiva sul territorio per l’assistenza ai migranti e alle persone in stato di vulnerabilità, che contribuirà con personale qualificato, inclusi mediatori linguistico-culturali e assistenti sociali, ad intercettare la popolazione a rischio di povertà sanitaria per garantire loro l’accesso ai servizi.

A partire dal 14 aprile 2025, presso i presidi di Baselice, Morcone, San Bartolomeo in Galdo, San Giorgio La Molara, San Marco Dei Cavoti e Sassinoro, saranno offerti percorsi di prestazioni sanitarie e sociosanitarie alle persone che si trovano in situazioni di vulnerabilità socioeconomica.

Nel dettaglio, saranno erogate, presso le sedi indicate di seguito, visite e prestazioni strumentali delle branche di: Medicina Generale, Geriatria, Endocrinologia, Pneumologia e Cardiologia.

Sede di: Sassinoro, largo Ossing

Sede di: Morcone, c/o Area Fiera

Sede di: San Marco dei Cavoti, piazza Risorgimento n.22

Sede di: San Giorgio la Molara, c/o Palazzo Muscetta

Sede di: Baselice, via Santa Maria

Sede di: San Bartolomeo in Galdo, via Roma

Le persone fragili, in condizioni di disagio sociale ed economico vengono intercettate ed accompagnate nella presa in carico e nell’eventuale percorso di cura dalla CRI, partner del progetto.

