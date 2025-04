(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 POLIZIA. DE CORATO (FDI) A FESTA MILANO: AUGURI A CHI GARANTISCE SICUREZZA CITTADINI

“Le dichiarazioni del Questore Megale alla festa della Polizia di Milano, che ha ricordato come si continui a garantire una presenza costante e capillare sul territorio è l’ulteriore conferma che il Governo Meloni, sin dal primo giorno dell’insediamento, ha tra le sue priorità la protezione dei cittadini. Lo stesso Questore, che ringrazio, si è soffermato anche sulla questione legata ai ‘Maranza’ che sono ancora troppi, e sulla mancanza di alloggi riservati agli appartenenti alle forze di Polizia. A tal proposito, recentemente, Regione Lombardia attraverso Aler, ha destinato un intero stabile ristrutturato alle Forze di Polizia. Manca, ancora una volta, il supporto e la collaborazione del Comune di Milano, magari attraverso gli alloggi di Mm. Nella mia pluridecennale vita politica mi sono spesso occupato, e con orgoglio, di Sicurezza e sarò sempre grato a tutte le Forze dell’Ordine per ciò che hanno fatto e che continueranno a fare in futuro. Oggi, in modo particolare, rivolgo i miei auguri all’intero Corpo di Polizia di Stato nel giorno del suo 173° Anniversario dalla fondazione. Nonostante le pericolose sfide quotidiane e le numerose difficoltà che queste donne e uomini in divisa si trovano a dover fronteggiare, con umiltà e onore. Il loro encomiabile lavoro e sforzo, da parte mia, sarà sempre apprezzato e sarò, senza se e senza ma, dalla loro parte sempre e comunque. A Milano, dove viviamo situazioni davvero drammatiche che nei mesi scorsi hanno classificato la città al primo posto nell’indice di criminalità in Italia, manca l’aiuto e la collaborazione della Polizia Locale che negli ultimi anni non si è quasi mai vista, se non per elevare contravvenzioni. È nostro dovere, come società e nazione, riconoscere e valorizzare gli sforzi della Polizia di Stato nell’interesse dell’intero Paese”. Così il Deputato di Fratelli d’Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.

