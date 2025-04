PESCARA: CON CIRCA 1500 CONTROLLI POSITIVO IL BILANCIO 2024 DELLE ATTIVITÀ DELL’UFFICIO MONOPOLI

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 Pescara, 10 aprile 2025 – Interventi di verifica sul territorio presso gli operatori della filiera del gioco e della distribuzione dei generi di monopolio. Questi solo alcuni degli obiettivi perseguiti, nel 2024, dall’Ufficio dei Monopoli per l’Abruzzo.

Nella regione sono presenti 1.497 rivendite, 696 distributori automatici, 254 patentini, 91 esercizi di vicinato, farmacie e parafarmacie che commercializzano prodotti liquidi da inalazione, 11 depositi fiscali e 1 shisha bar. Per quanto riguarda il settore giochi, sono presenti sul territorio regionale 1.074 ricevitorie lotto, 5 sale Bingo, 227 sale videolottery, 287 punti di raccolta scommesse ed un totale di 1480 soggetti iscritti all’albo degli operatori che detengono, a vario titolo, apparecchi da gioco con vincita in denaro. Di questi ultimi, ne sono stati controllati 1.133, pari al 78,90% del totale.

Sono stati effettuati complessivamente 1.475 controlli, di cui 925 in ambito giochi e 550 in ambito tabacchi e liquidi da inalazione.

Da segnalare è l’azione di controllo periodicamente eseguita dal personale dell’Agenzia in sinergia con la Guardia di Finanza, in attuazione del protocollo d’intesa nazionale siglato nel 2023 e del piano coordinato di intervento, finalizzata alla prevenzione e al contrasto dell’illegalità nel settore del gioco. Le verifiche mirate presso alcuni esercizi commerciali hanno consentito, nel corso dell’anno 2024, la rilevazione di numerose violazioni amministrative in materia di giochi e scommesse.

La costante attività di presidio sul territorio regionale, pur avendo confermato che la gran parte degli esercizi svolge la propria attività nel rispetto delle norme del settore, ha portato altresì ad accertare la presenza di illegalità, in particolare nel settore dei giochi, che è sfociata in diversi sequestri amministrativi, talvolta anche penali, consentendo l’accertamento dell’imposta evasa e l’irrogazione di sanzioni amministrative e tributarie.

La tutela dei minori è stata al centro dell’attività ispettiva, sia attraverso il controllo dei distributori automatici di tabacchi, per l’accertamento dell’erogazione dei prodotti solo a seguito dell’introduzione del documento d’identità elettronico, sia attraverso controlli in esercizi che raccolgono gioco pubblico ubicati nelle vicinanze dei luoghi sensibili.

Sempre in materia di giochi, sono state effettuate sanzioni per mancata apposizione dei nulla osta sulle new slot(AWP), per mancato possesso dell’autorizzazione per l’installazione delle stesse e procedimenti di recupero dell’imposta sugli apparecchi da intrattenimento.

Consistente anche il bilancio della Lotteria degli Scontrini che, nell’anno 2024, ha raggiunto un totale complessivo di vincite reclamate pari a 510mila euro.

I risultati raggiunti confermano la costante attività di prevenzione e contrasto dell’illegalità portata avanti dall’Agenzia.