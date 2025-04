(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 MOBY PRINCE. AMORESE-FRIJIA (FDI): COMMEMORIAMO ANNIVERSARIO TRAGEDIA, RICERCA VERITA’ NOSTRO IMPERATIVO MORALE

“Oggi commemoriamo il 34º anniversario di una delle più terribili tragedie della nostra marineria: il disastro del Moby Prince. Nel 1991, esattamente il 10 aprile, al largo del porto di Livorno, il traghetto si scontrò con la petroliera Agip Abruzzo, provocando un incendio in cui morirono 140 persone. Ci fu un solo sopravvissuto. Questo dramma è ancora una ferita aperta per il nostro Paese perché costituisce l’emblema di una battaglia per la trasparenza, per la verità, per la dignità delle vittime e dei loro cari. A distanza di tanti anni, il dolore delle famiglie è ancora vivo per le troppe domande rimaste senza risposta da verità negate o solo parzialmente emerse, da una giustizia che troppo spesso è apparsa lenta, incompleta, talvolta distante. La ricerca della verità è per noi un imperativo morale. E’ fondamentale, inoltre, garantire che tragedie simili non si ripetano: occorre quindi continuamente vigilare affinchè la sicurezza e la trasparenza siano sempre al centro delle politiche marittime e industriali del nostro Paese. Oggi rendiamo onore alle famiglie che, con coraggio e determinazione, continuano a chiedere giustizia. Siamo al loro fianco e, insieme a loro, continueremo a tenere alta l’attenzione pubblica affinchè quelle 140 persone non siano morte invano”. Così i deputati Alessandro Amorese e Maria Grazia Frijia, vicepresidente e capogruppo di Fratelli d’Italia della Commissione Moby Prince.

