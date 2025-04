Comunicato Stampa – in manette la banda dei supermercati.docx

(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

Palermo, 10 aprile 2025

COMUNICATO STAMPA

IN MANETTE BANDA SPECIALIZZATA NEI FURTI AI SUPERMERCATI

I CARABINIERI ARRESTANO 8 PERSONE

I Carabinieri della Compagnia San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare

agli arresti domiciliari, emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Palermo,

nei confronti di 8 indagati, uomini e donne tra i 29 e i 59 anni, ritenuti responsabili in concorso

di dieci furti aggravati commessi in danno di diversi supermercati della città.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica, condotte tra il 2023 e 2024 dai militari

della Stazione di Palermo Uditore, hanno consentito di far luce su diversi episodi in cui la banda,

avrebbe asportato varia merce, tra cui generi alimentari, elettrodomestici e capi d’abbigliamento,

per un valore di circa 15.000 euro, in danno di esercizi commerciali della grande distribuzione.

In particolare, le investigazioni hanno permesso di documentare come gli indagati, avrebbero

agito secondo consuete e collaudate modalità seriali, nascondendo la merce sotto i propri

indumenti, in borse personali o all’interno di carrelli della spesa.