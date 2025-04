(AGENPARL) - Roma, 10 Aprile 2025

(AGENPARL) – Thu 10 April 2025 AGROALIMENTARE. CARETTA (FDI): CON GOVERNO MELONI DIFENDIAMO COMPARTO STRATEGICO ECONOMIA

“Trasparenza, regole chiare, legalità, semplificazione burocratica sono gli strumenti messi in campo dal governo Meloni con il ddl agroalimentare, approvato in cdm, per tutelare la qualità dei nostri prodotti e la sicurezza dei cittadini. Con questo provvedimento poniamo un punto fermo contro pratiche scorrette come l’Italian Sounding e le frodi nel settore agroalimentare, introducendo nuove sanzioni penali e amministrative per chi viola le normative in ambito alimentare. Tra i nuovi reati previsti ricordo quelli di “Frode alimentare” di “commercio di alimenti con segni mendaci” e di “agropirateria”. Abbiamo adottato, inoltre, misure più severe per la tutela e la protezione delle DOP e IGP, con sanzioni specifiche contro la contraffazione e l’uso improprio dei marchi. Ringrazio il ministro Lollobrigida per aver messo al centro dell’agenda del Governo la tutela di un comparto strategico per la nostra economia, difendere l’agricoltura e il made in Italy significa difendere la nostra identità”. Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Cristina Caretta, vicepresidente della Commissione Agricoltura

Ufficio stampa

Fratelli d’Italia

Camera dei deputati