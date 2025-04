(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

(AGENPARL) – Wed 09 April 2025 **Pellegrinaggio della memoria, la testimonianza all’Università di Trieste

di Andra Bucci**

Due ore con studenti e studentesse delle scuole toscane. L’importanza di

testimoniare

/Scritto da Walter Fortini, mercoledì 9 aprile 2025 alle 16:16/

Partiamo dal fondo e riavvolgiamo poi il nastro. Quella lunga fila di

ragazze e ragazzi per parlare con Andra, una delle due sorelline Bucci

scampate a quattro e sei anni nel 1944 al campo di sterminio di Bikenau, le

loro domande, gli abbracci, l’attenzione mai persa ie i telefonini a fare

incetta di parole n due ore di racconto nell’aula magna dell’Università

del capoluogo friulano che nel 2020 ha insignito le due sopravvissute della

laurea honoris causa, le incursioni anche tra passato e presente aprendo i

tanti cassetti della storia – quella con la “S” maiuscola e quella con

la “s” minuscola – per guardare al loro insieme, valgono sicuramente

una speranza per il futuro. Il finale triestino, prima di quello di domani

(10 aprile) a Firenze al Memoriale italiano delle deportazioni un tempo ad

Auschwitz, racconta molto dei quattro giorni di pellegrinaggio della

memoria con un’ottantina di studentesse e studenti delle scuole superiori

toscane, i loro professori e professoresse e le associazioni di chi fu

perguitato, oltre all’importanza del viaggio voluto dalla Regione e

Giovanisì, il programma regionale per l’autonomia delle nuove generazioni.

Andra Bucci, assieme alla sorella Tatiana, partecipa dal 2004 alle

iniziative sulla memoria organizzate dalla Toscana. I ricordi tornano ogni

volta ad aprire una ferita dolorosa. “Ma sono ricordi necessari –

confessa – e alla fine anche liberatori”. Racconti generosi che si

arricchiscono ogni volta di particolari, spunti e riflessioni diverse.

Le chiedono del giorno della liberazione del campo, del tempo nell’inferno

di Auschwitz-Bikenau. Lei racconta come un fiume in piena: a volte con

apparente e invidiabile leggerezza, a volte con la gola che si stringe e le

lacrime che annebbiano gli occhi, sorretta ogni volta dall’applauso di

giovani e grandi. Racconta della nonna nata in Ucraina, in un paesino che

non esiste più, fuggita per altre persecuzioni. Racconta, intervistata

dallo storico Luca Bravi, di come minoranze hanno convissuto e potrebbero

ancora convivere in armonia e dell’esodo giuliano-dalmato. Racconta del

biglietto fatto scivolare dalla mamma dal treno in una stazione italiana,

per avvertire chi fosse tornato a casa della deportazione, e che fu

raccolto e portato dai carabinieri a Fiume, dove viveva la famiglia durante

la guerra.

Descrive come un bambino, pur nell’inferno di un campo di sterminio,

riusciva a giocare: con le palle di neve. Uno scudo anche quello per

sopravvivere, come i tanti bambini che alla televisione, si sofferma, si

vede che continuano oggi a giocare in paesi e città martoriate dalla

guerra. Ricorda il freddo, pungente, e loro vestite di niente, la mamma che

nonostante tutto continuava a curare la propria igiene. Ricorda il fango,

il ghiaccio e la terra durissima, le razzie naziste di oggetti di valore e

di ricordi tra i bagagli dei deportati, le scarpe senza lacci che

scivolavano via e i piedi rattrappiti per tenerle. Racconta l’arresto e il

ruolo dei fascisti italiani, il passaggio dalla Risiera di San Sabba, unico

campo di sterminio con forno crematorio in Italia. Racconta la selezione

iniziale all’arrivo a Birkenau, la fine tragica del cuginetto Sergio, il

lungo viaggio tra Praga e l’Inghilterra prima di tornare a casa, alla fine

del 1946. Racconta la fortuna loro e la sfortuna di tanti altri bambini, i

pochi sopravvissuti, che non hanno più potuto riabbracciare mamma e babbo.

Nell’aula magna dell’università le domandano se si ricorda quando ha

capito la gravità di quanto stavo succedendo. “No, ero troppo piccola”

risponde. Ma questo non vuol dire disconoscere l’importanza della memoria

dei bambini: una sottolineatura ripetuta più volte in questi giorni. Le

chiedono se si è mai chiesta perché è successo e se ha trovato una

risposta. “Ci ho riflettuto solo molti anni dopo, da grande – confessa –

ma devo essere sincera: non lo capisco neppure oggi. E’ successo perché

sono ebrea? E’ successo e succede ad altri perché musulmani? Ma perché,

mi chiedo. Certo c’è chi è più magro e più grasso, abbiamo pelli ed

occhi di colori diversi, un altro credo a volte. Ma alla fine siamo tutti

uguali”. Insomma, per dirla con il musicista Miles Davis, non esistono

note sbagliate: una frase che campeggia, non a caso, sopra un pianoforte

all’ingresso dell’università, che in quanto scuola deve essere luogo di

confronto, dove la diversità non fa paura od è giudicata un crimine.

Ancor di più in una terra di confine come quella triestina.

“Non ho un perché per quello che è successo in passato – prosegue Andra

– e non ho un perché neppure per le tante crudeltà che oggi si ripetono,

sul motivo ad esempio per cui la comunità internazionale per alcuni si

mobilita e per altri no”. Si sofferma. Prende fiato. “Quando scoppiò

la guerra in Bosnia – dice -, l’Europa si fece in quattro portando donne e

bambini in Italia: fui felice, ma mi scattò una punta di invidia. Perchè

loro sì e per me e tanti altri come me no? Perchè loro sì ed oggi

no?”. “L’umanità ha la memoria così corta – si interroga – e non

riesce a ricordare che le guerre producono solo morte e povertà ? A che è

servita la fatica di ricordare con dolore e testimoniare?”

“Ma è giusto farlo – si risponde da sè -. Raccontare ai giovani è

importante, perché lo racconteranno a casa e i genitori a volte conoscono

la storia meno dei ragazzi. Certo ci sarà sempre qualcuno nel mondo per

cui la storia non è stata utile o non ne farà uso e che continuerà a

fare i propri interessi, anche personali. Ma ci sarà anche chi continuerà

a lottare e protestare. Dunque perché smettere? Occorre continuare,

perché tra i tanti che ascoltano, leggono e studiano qualcuno impara. E

sono queste persone in grado di salvarci”.

La mente torna al 2017, quando Andra salì sul treno della memoria toscano,

con la sorella, assieme allora anche alle figlie e al nipote. “Volevo

tornare da tempo in quei luoghi con loro” dice. La condivisione dei

racconti unisce le famiglie e unisce le comunità. Alla memoria deve poi

accompagnarsi lo studio.. “A quattro anni – ricorda Andra – la mia prima

figlia, che è nata nel 1964, mi chiese la ragione del tatuaggio con il

numero 76483 che avevo sul braccio e che non ho mai voluto cancellare:

perché poterlo esibire a suo modo è una vittoria e perché, anche se lo

cancellassi, rimarrebbe dentro la mia testa”. ”Mia figlia dunque voleva

capire, le ho spiegato e più tardi ha approfondito e saziato la sua fame

di conoscenza anche sui libri di storia. E’ giusto raccontare – sottolinea

Andra -. E’ stato mio marito ad insegnarmi ad aprirmi agli altri. Quando

mia figlia è diventata mamma si è immedesimata in mia madre nell’inferno

del lager, separata dalla figlia piccola”. “Ed ho raccontato di

Auschwitz e Birkenau e delle persecuzioni patite – conclude – anche a mio

nipote Joshua”.

La lezione è chiara. Memoria e conoscenza devono andare a braccetto e sono

due ingredienti fondamentali per costruire un antidoto all’indifferenza che

del male può essere complice. Un aiuto anche alla costruzione della pace.