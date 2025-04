CS MIM: nessuna retromarcia su maturità Fake news pubblicata su un sito

(AGENPARL) - Roma, 9 Aprile 2025

MIM: nessuna retromarcia su maturità

Fake news pubblicata su un sito

Si smentisce la “bufala” riportata da un quotidiano online circa un presunto dietro front del Ministro sui requisiti di ammissione all’esame di maturità.

La nota che viene citata, del direttore generale degli ordinamenti scolastici, ricorda semplicemente alle scuole (a seguito di alcune richieste di chiarimento) che le nuove disposizioni introdotte con la legge n. 150/2024 riguardano solo l’incidenza del voto di condotta ai fini dell’ammissione all’esame di Stato e non i requisiti di ammissione relativi alle materie. Questi ultimi sono e restano disciplinati dal decreto legislativo 62/2017, non modificato per questa parte dalle nuove disposizioni.

Una serena e obiettiva lettura della nota ministeriale avrebbe evitato inutili allarmismi.

Così in una nota il MIM.

Roma, 9 aprile 2025