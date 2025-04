(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

*L'Avvocato Mancino lancia la petizione popolare per il ripristino degli

ammortizzatori sociali*

*L’avvocato Mancino: “Una campagna di mobilitazione per sostenere chi ha

perso il lavoro a causa della fine del supporto formazione e lavoro”*

La fine del Supporto Formazione e Lavoro ha gettato molte persone in una

condizione di incertezza estrema, lasciandole senza un sostegno economico

fondamentale per affrontare le difficoltà quotidiane. Questo è un momento

di grande frustrazione per tanti, e le preoccupazioni sono del tutto

legittime. Le persone colpite da questa decisione si trovano oggi senza

alcun aiuto concreto, mentre il mercato del lavoro è sempre più incerto e

precario. Ho deciso di lanciare questa petizione, ai sensi dell’articolo 50

della Costituzione, per chiedere a gran voce il ripristino degli

ammortizzatori sociali e l’introduzione di soluzioni concrete per chi ha

perso il lavoro. Questo non è solo un appello alla giustizia sociale, ma

una vera e propria richiesta di dignità per chi è stato dimenticato in

questo periodo difficile. Ogni firma che verrà raccolta sarà un passo

fondamentale per dimostrare che non siamo disposti a essere lasciati soli,

che le nostre voci devono essere ascoltate, e che meritiamo di essere

tutelati in questo momento di crisi. Non possiamo permettere che la

situazione resti inalterata, perché il futuro di tante persone è in gioco.

Mi rivolgo a tutti coloro che si sentono smarriti e abbandonati, affinché

si uniscano a questa causa. È il momento di agire, di far sentire il nostro

peso e di lottare per il nostro diritto a essere ascoltati. La politica e

le istituzioni devono dare risposte, e insieme possiamo ottenere il

cambiamento”. A dirlo è l’avvocato Lelio Mancino che cura i diritti dei

fragili e del meridione e pone l’amore al centro della sua attività.

Link petizione: https://leliomancino.eu/impegno-civico