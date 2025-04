Lavori Pineta, Comune di Ancona, Ufficio Stampa, comunicato stampa

(AGENPARL) - Roma, 8 Aprile 2025

(AGENPARL) – Tue 08 April 2025 SISTEMAZIONE DELLA PINETA DEL PASSETTO- DOMANI AL VIA L’INTERVENTO

Avranno inizio domani, mercoledì 9 maggio, i lavori alla di risistemazione della Pineta del Passetto che consisteranno nella eliminazione delle ceppaie di alberi caduti- in totale circa 25- nell’ abbattimento di 3 alberi irrimediabilmente danneggiati e nella fornitura e messa a dimora di 36 nuove piante in sostituzione di quelle rimosse e ad ulteriore integrazione dell’area. L’intervento prevede, inoltre, la sistemazione del terreno, che attualmente si presenta notevolmente dissestato e fangoso, mediante livellamento e fornitura e messa in opera di nuova ghiaia.

La durata presunta dei lavori è di 30 giorni salvo sospensioni per cause legate a imprevisti meteorologici, ma si confida che prima di Pasqua dovrebbero essere terminati