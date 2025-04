CDP, ALBANO (MEF): PATRIMONIO IMMOBILIARE PUBBLICO TORNA AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ

(AGENPARL) - Roma, 7 Aprile 2025

COMUNITÀ

«Valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico significa produrre valore

economico, ma anche e soprattutto produrre valore sociale. Esempio ne è

l’edificio di Via Ferraris a Napoli, che dopo essere stato abbandonato da

anni, viene restituito ai cittadini con la realizzazione di uno studentato

da 500 posti letto».

È quanto ha dichiarato li ottosegretario all’Economia e Finanze e deputato

di Fratelli d’Italia, Lucia Albano, nel corso della presentazione a Napoli

del programma di co-investimento da 300 milioni siglato tra il Fondo

europeo per gli investimenti (FEI, parte del Gruppo BEI) e CDP Real Asset

SGR (Gruppo CDP) per lo sviluppo in Italia delle infrastrutture sociali per

l’abitare.

«Grazie alla sinergia Fei e Cdp – ha continuato Albano – e al contributo

di altri attori quali il fondo iGeneration di Investire SGR, Gruppo Banca

Finnat e altri investitori privati, un pezzo di patrimonio immobiliare

pubblico torna al servizio della comunità. Un esempio concreto ed efficace

di collaborazione pubblico-privata in grado di attrarre al fianco delle

risorse pubbliche, risorse finanziarie dal mercato e creare un effetto

moltiplicatore degli investimenti».

«L’immobiliare pubblico – ha concluso Albano – è una grandissima risorsa

per la Nazione, va rifunzionalizzato per tornare al servizio dei territori,

assumendo così un maggior valore economico, sociale e ambientale. Proprio

per questo la Cabina di regia sugli immobili pubblici, istituita al MEF,

sta lavorando per supportare le pubbliche amministrazioni ad affrontare i

bisogni della Nazione, primo fra tutti la crisi abitativa».

