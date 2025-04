CORTE DEI CONTI, GIULIANO (M5S): PDL FOTI VIA LIBERA A SPERPERO DENARO PUBBLICO

(AGENPARL) - Roma, 2 Aprile 2025

ROMA, 2 aprile – “La Pdl Foti sulla Corte dei Conti è un via libera allo sperpero del denaro pubblico, che potrà essere utilizzato in modo superficiale e spregiudicato e potrà più facilmente finire nelle tasche di amici e parenti. L’impunità per pubblici amministratori e per i funzionari della PA infedeli sarà pressoché totale, con buona pace dei contribuenti onesti che pagano le tasse e avranno servizi pubblici più scadenti di oggi. Ciliegina su questa torta avvelenata è poi la norma salva-politici che prevede la loro totale irresponsabilità sugli atti vistati e validati da personale tecnico o amministrativo, salvo che venga provato il dolo. Quindi, o la Corte dei Conti riuscirà a provare il dolo, oppure sarà sempre a prescindere presunta la buona fede del politico di turno. Altrettanto inaccettabile è stabilire che qualora un atto della PA superi il controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti, non sia più possibile sottoporre a giudizio per responsabilità erariale gli amministratori che lo abbiano adottato, anche in relazione ad aspetti non presi in considerazione dal controllo della corte dei conti e soprattutto anche in relazione a tutti gli atti richiamati e presupposti rispetto a quello oggetto del controllo. Significa spalancare praterie allo sperpero di denaro pubblico ed estendere l’impunita’ anche ad atti che non sono stati mai controllati.

Questa legge è un alto colpo durissimo alla legalità, alla trasparenza, al buon andamento e all’imparzialità della pubblica amministrazione. E’ inquietante la sottovalutazione della sua portata che si registra, il M5S continuerà la sua battaglia con la stessa determinazione mostrata in commissione”.

Lo afferma la deputata M5S Carla Giuliano, componente della commissione Giustizia della Camera.

