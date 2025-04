Sicurezza, ok Camera a Ddl Comparto, Prisco (Sottosegretario all’Interno): “Risposto alle richieste di valorizzazione di personale e sindacati di chi si occupa della sicurezza dei cittadini”

(AGENPARL) - Roma, 1 Aprile 2025

MINISTERO DELL'INTERNO – UFFICIO STAMPA

SOTTOSEGRETARIO EMANUELE PRISCO

Dichiarazione del Sottosegretario al Ministero dell'Interno Prisco

“L’approvazione del DDL del comparto Sicurezza e Soccorso pubblico votato

oggi in via definitiva alla Camera dei Deputati rappresenta un importante

passo in avanti per rendere i corpi dello Stato più efficienti e la nostra

Nazione più sicura. Questa norma arriva dopo il rinnovo dei contratti di

qualche settimana fa e come il Ddl Sicurezza – che auspico sia approvato al

più presto – ed è un altro atto concreto di vicinanza alle donne e agli

uomini in divisa. In questa direzione va anche l’istituzione, con questo

provvedimento, della “Giornata in ricordo delle vittime del dovere”: ogni

anno, la ricorrenza sarà un’occasione per gli italiani per dire grazie a

tutti coloro che hanno sacrificato la propria vita nell’adempimento del

loro dovere.

La norma appena liberata dal Parlamento comporta più flessibilità

nell’organizzazione, maggiore efficienza nelle operazioni e una protezione

rafforzata per l’intera comunità, con più assunzioni e processi di

selezione più spediti. Inoltre valorizziamo le specificità dei vari Corpi

dello Stato, le cui strutture organizzative saranno modernizzate e

ottimizzate, in modo da rafforzare la loro efficacia nel garantire

sicurezza ai cittadini.

La norma conferisce inoltre al Governo la delega per il riordino

dell’ordinamento dei Vigili del Fuoco, una riforma storica del Corpo, che