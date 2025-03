(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

(AGENPARL) – Sat 29 March 2025 **Nuove realizzazioni al campo sportivo di Pelago, Giani: “Opere

importanti per la comunità”**

sabato 29 marzo 2025 alle 15:49

Una nuova palazzina da adibire a spogliatoi al Campo sportivo di Pelago in

Località Bardiglioni. All’inaugurazione questa mattina insieme al sindaco

Nicola Povoleri e alla comunità locale anche il presidente Eugenio Giani.

La realizzazione è stata possibile grazie a 360 mila euro di contributo

della Regione Toscana con bando del 2022.

“Un profilo anche architettonicamente nuovo e una dotazione tecnica che

migliora i servizi per tanti bambini e tanti giovani che ogni giorno

frequentano questo impianto storico- ha detto Giani- Pensate che proprio

qui furono riuniti i vivai della Fiorentina nell’anno della ricostruzione

23 anni fa. E’ un impianto sportivo che conserva il ricordo di tante

manifestazioni importanti e che unisce la bellezza all’amore per lo sport

che la comunità di Pelago ha sempre nutrito. In questo contributo di 360

mila euro della Regione c’è tutta la consapevolezza e l’importanza sociale

che da questa ristrutturazione ne deriva” ha concluso Giani.

Dal 2021 al 2024 per quanto riguarda il sostegno all’impiantistica

sportiva, il settore Sport di Regione Toscana ha assegnato complessivamente

oltre 73 milioni di euro che sono andati a finanziare oltre 300 interventi

di riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica diffusi

su tutto il territorio toscano. 234 i Comuni che hanno ottenuto un

finanziamento.