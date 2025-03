(AGENPARL) - Roma, 29 Marzo 2025

Cinema, consegnato il "Davidino" ai giovani attori italiani

emergenti**

/Scritto da Mario Hagge, sabato 29 marzo 2025 alle 15:42/

Un riconoscimento dedicato agli attori emergenti del cinema italiano. E’ il

premio “David Rivelazioni Italiane – Italian Rising Stars”, nato dalla

collaborazione tra l’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di

Donatello e la 50 Giorni di Cinema a Firenze ed assegnato oggi ai vincitori

della seconda edizione: Federico Cesari, Celeste Dalla Porta, Carlotta

Gamba, Matteo Oscar Giuggioli, Tecla Insolia e Emanuele Palumbo.

La cerimonia di premiazione si è tenuta alla presenza del presidente della

Regione Toscana, Eugenio Giani, della capo di Gabinetto Cristina Manetti e

della presidente e direttrice artistica dell’Accademia del Cinema Italiano

– Premi David di Donatello, Piera Detassis.

Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Regione Toscana

Eugenio Giani. “E’ importante valorizzare i giovani talenti del nostro

cinema e incoraggiare anche attraverso riconoscimenti così importanti il

loro impegno e la loro creatività”, ha affermato. “La Toscana crede

nel cinema, un settore strategico nel quale investe risorse, come

dimostrano i fondi assegnati per sostenere la produzione di opere

cinematografiche e audiovisive o l’attivazione di corsi di formazione nei

mestieri del cinema, che si svolgeranno nella sede di Manifatture Digitali

Cinema Prato, infrastruttura che fa capo alla nostra Toscana Film

Commission. Nel ribadire il sostegno delle istituzioni toscane al mondo del

cinema e della cultura, auguro ai vincitori del premio un futuro ricco di

successi”.

Ai sei giovani talenti del cinema italiano, protagonisti di film e serie tv

di grande successo, sono state consegnate le statuette, appositamente

create da Bulgari, storico partner dei David di Donatello. “Accogliamo

volentieri la proposta della direttrice Detassis di ribattezzare il premio

agli attori rivelazione col termine affettuoso di ‘Davidino’ – hanno

sottolineato il presidente Giani e Cristina Manetti – e la giriamo a

Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca, qui

presente, in modo tale che possa entrare a far parte stabilmente della

lingua italiana”.